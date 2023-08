Além de Caio, quem são os filhos de Agatha em Terra e Paixão?

Primeira esposa de Antônio abandonou mais um filho no passado

Agatha (Eliane Giardini) é uma mulher que guarda muitos segredos em Terra e Paixão. Um deles é que a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) tem outro filho além de Caio (Cauã Reymond): se trata de Jonatas (Paulo Lessa), seu herdeiro com Gentil (Flávio Bauraqui).

Jonatas é um dos filhos de Agatha

Jonatas é o filho mais velho de Agatha. O rapaz é fruto de um relacionamento que ela teve com Gentil antes de se relacionar com Antônio quando tinha acabado de chegar em Nova Primavera.

Gentil era bastante apaixonado por Agatha, até que um dia a mulher desapareceu. Quando ela voltou a falar com o homem, ela já estava com Jonatas nos braços e o entregou para ser criado pelo pai. Isso porque a moça já estava se envolvendo com Antônio e não queria perder a oportunidade de se casar com um homem rico.

O humilde produtor rural criou o filho, mas disse a ele durante a vida toda que sua mãe tinha morrido. Gentil guardou o segredo para si e até mentiu o nome da matriarca para Jonatas - disse que ela se chamava Tânia.

Pelo menos em um primeiro momento, Jonatas rejeita a mãe e dirá que ela é uma vigarista. O rapaz até vai alertar Caio sobre as verdadeiras intenções da mulher, a quem ele acredita ser interesseira. O personagem de Paulo Lessa acreditará que ela só voltou a Nova Primavera para colocar as mãos no dinheiro de Antônio.

Extremamente revoltado com a descoberta, Jonatas muda sua postura. O rapaz afirmará que "cansou de ser bonzinho" e procura Graça (Agatha Moreira) dizendo que topa participar do plano para separar Aline (Barbara Reis) e Caio. No entanto, ele afirmará que não quer fazer nenhum mal para a viúva.

Caio é filho de Agatha e Antônio

A volta de Agatha para nova Primavera também trouxe dúvidas sobre a paternidade de Caio. Isso porque depois de abandonar Jonatas com Gentil, a mulher se casou com Antônio.

No entanto, se apaixonou por Evandro (Rafael Cardoso), médico que fez o parto do seu filho. Agatha revelou a traição para Antônio, que desconfiou que Caio não era seu filho mas sim fruto da infidelidade. A mulher, no entanto, jurou que o primogênito de fato é um La Selva.

A mulher tenta reconquistar o amor de Caio, mas será mostrado que ela não é tão santa assim. Primeiro que Agatha mentiu quando disse que iria voltar para buscar o rapaz, mas não fez isso pois foi presa. Cenas de flashback mostraram que ela queria fugir com Evandro sem o filho, pois uma criança os atrapalharia naquele momento.

Agatha também dará indícios de que está de fato interessada no dinheiro de Antônio. Ela se dará como vitoriosa quando perceber que tem o ex-marido nas mãos e que ele irá lhe dar uma mesada para ela se manter na cidade.

A personagem misteriosa também vai demonstrar interesse demais nos papéis da venda da casa de Jussara (Tatiane Tiburcio) para Caio, o que será notado pela mãe de Aline. A avó de João (Matheus Assis) alertará a filha e dirá para ela ter cuidado com a sogra.

Por enquanto, não há indícios de que Agatha esteja mentindo sobre a paternidade de Caio. O público desconfia que o primogênito poderia ser filho de Gentil, mas é pouco provável que isso aconteça já que um dos fios condutores da história é a relação conturbada entre o primogênito e Antônio.

