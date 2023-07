Bianca Bin vai aparecer na novela Terra e Paixão como a mãe de Caio?

Folhetim tem retorno de Agatha como grande virada no futuro da novela.

Interpretada pela atriz Bianca Bin em cenas de flashback da novela Terra e Paixão, Agatha está viva e irá retornar. E aos curiosos que se perguntam como será o retorno da personagem ao folhetim, a grande questão é: quem será a mãe de Caio na nova fase? Bianca Bin volta ou ela será substituída? Entenda!

Quem será a mãe de Caio em retorno de Agatha

Por uma questão de lógica, Bianca Bin não será a mãe de Caio no retorno de Agatha ao folhetim de Walcyr Carrasco. A atriz tem apenas 32 anos e não poderia viver a mãe do personagem de Cauã Reymond, que está com 43 anos de idade. Por isso, as aparições da famosa em Terra e Paixão continuarão apenas em alguns flashbacks que ajudam a contar a história.

Mas então se Bianca Bin não será Agatha em versão mais velha, quem será a misteriosa mãe de Caio? A atriz Eliane Giardini, de 70 anos, ficou com a missão de dar vida a personagem, segundo apurou a jornalista Carla Bittecourt, do Notícias da TV. A TV Globo ainda não confirmou o nome da atriz para o papel, mas ela já era cotada entre o público e imprensa por ser uma colaborada conhecida de Walcyr Carrasco em outros projetos.

Com 70 anos de idade, Eliane Giardini obviamente se passa melhor por mãe de Caio e tem a mesma faixa etária de Tony Ramos, 74 anos, que vive Antônio. Gloria Pires, a segunda esposa do fazendeiro na novela, é mais nova que os dois, e tem 59 anos.

O retorno de Agatha é esperado para o capítulo 100 de Terra e Paixão, ainda segundo o Notícias da TV. Atualmente o folhetim está na faixa dos 70 capítulos, assim a aguardada cena só deve ocorrer entre meados agosto e setembro. A reviravolta promete mexer com as estruturas da trama, assim como foi com a morte de Daniel depois que a novela completou 50 capítulos.

Após voltar para Nova Primavera, Agatha ainda terá muita trama pela frente, pois Terra e Paixão terá mais de 220 capítulos e só terminará em janeiro do ano que vem. Por enquanto, a falsa morte da mãe de Caio vem sendo desvendada aos poucos na história. Primeiro, Caio e Antônio acharam o caixão da mulher vazio e não conseguiram encontrar uma certidão de óbito dela. Nos capítulos recentes da trama, Caio quase caiu para trás ao descobrir que o CPF de Agatha está ativo e tem até compras recentes em seu nome.

O que aconteceu com Agatha?

Descobrir o motivo para Agatha forjar a própria morte durante o parte de Caio e fugir de Nova Primavera é um mistério que o público quer descobrir. Até o momento, as teorias mais fortes apontam que a personagem vivida por Bianca Bin na juventude queria escapar do marido Antônio. Em suas investigações, o delegado Marino (Leandro Lima) descobriu que a mãe de Caio não era fiel e que possivelmente tinha caso com um médico.

Esse médico misterioso foi citado por um funcionário do hospital em que Caio nasceu, que contou que ele desapareceu logo após o enterro de Agatha. Por isso, é possível pensar que a dupla pode ter fugido junta.

E depois de tantos anos, por que Agatha voltará agora? O motivo do retorno da primeira esposa de Antônio também é uma incógnita, mas sabe-se que ela será um problema para Irene. Com a confirmação que ela está viva, o casamento dos personagem de Gloria Pires e Antônio não será válido, o que será um grande empecilho para a vilã, que só pensa na sucessão e herança do marido.

