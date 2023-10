Aline leva tiro na novela Terra e Paixão? Plano de Antônio terá vítima

Antônio (Tony Ramos) perdeu o processo para Aline (Barbara Reis), que terá suas terras de volta. Porém, o vilão não vai aceitar a situação e tentará matar a mocinha de Terra e Paixão. Aline leva tiro na novela? Criminoso acabará atingindo outra pessoa.

Jonatas salva Aline e leva tiro em Terra e Paixão

Aline será alvo de um assassino de aluguel contratado por Antônio, que tentará atirar nela durante uma festança no bar de Nova Primavera para comemorar sua vitória contra o vilão no tribunal. Mas o plano do mau-caráter não sairá como planejado e quem acabará atingido pelo tiro será Jonatas (Paulo Lessa), segundo adiantam os resumos de Terra e Paixão.

Jonatas usará o próprio corpo para proteger a mocinha, por quem tem uma queda desde o começo da novela, e será levado às pressas ao hospital após levar o tiro. Ele correrá grave risco e ficará entre a vida e a morte, mas sobreviverá. Porém, sua tribulação não acabará por aí, pois ao acordar ele terá uma péssima notícia. O médico informará o rapaz e sua família que ele poderá ficar com sequelas e pode nunca mais andar.

Jonatas ficará devastado com a situação e contará com o apoio de Aline, Jussara (Tatiana Tiburcio) e do pai Gentil (Flávio Bauraqui), mas ficará bastante deprimido. Ele se recusará a fazer fisioterapia e lamentará que sua vida não tem mais sentido. Os próximos passos do personagem deverão passar por uma longa jornada para recuperar a mobilidade das pernas e dar a volta por cima, os resumos ainda não adiantam se ele voltará a andar em algum momento ou continuará paraplégico.

Após a tentativa de assassinato de Aline que resultará na difícil situação de Jonatas, a mocinha de Terra e Paixão vai invadir a premiação de produtor rural do ano, em que Antônio estará sendo homenageado. Ela subirá no palco e interromperá o discurso do vilão para acusá-lo na frente de todos de ser um assassino.

A viúva será retirada do palco por Caio (Cauã Reymond) e Antônio usará a situação para se fazer de vítima e dirá a todos que foi ameaçado por Aline. Para piorar a situação da protagonista, alguns capítulos mais tarde, ela sofrerá um baque, pois será informada por Antônio que ele conseguiu uma liminar que anula a decisão da justiça sobre os direitos da professora nas terras que herdou do falecido marido e que com isso ele é novamente o dono do lugar.

Vai e vem - Aline terminará com Caio novamente

Depois do plano maquiavélico de Antônio para tentar matar Aline, a mocinha terminará o relacionamento com Caio - filho dele - definitivamente. O casal já teve algumas idas e vindas em Terra e Paixão e estava afastado por conta do processo pelas terras roubadas, mas depois do atentado decidirá cortar relações de vez. Já rejeitado antes por ela, desta vez o rapaz dirá que não vai mais implorar para ficar com a viúva.

Mesmo com o término, Caio se empenhará em ajudar a ex-companheiro e confrontará o pai. Ele dirá ao fazendeiro que vai provar que foi ele quem mandou matar Aline. Enquanto isso, Aline descobrirá algo muito importante, mas que optará esconder de Caio. A moça passará mal certo dia e desmaiará. Depois, ela será levada ao hospital pela amiga Lucinda (Debora Falabella), onde descobrirá que está grávida do ex-namorado.

Ela ficará preocupada com a situação, contando com todos os outros problemas que já estará enfrentando no momento, e pedirá para Lucinda que mantenha o segredo e que não comente nada com o personagem de Cauã Reymond, que ficará totalmente no escuro sobre a chegada do filho.

