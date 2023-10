Sessão da Tarde da semana: filmes de 30 de outubro a 3 de novembro

A Sessão da Tarde da semana de 30 de outubro a 3 de novembro de 2023 contará com algumas queridinhas do público, como o nacional Minha Mãe é Uma Peça 2, na segunda-feira, e Karatê Kid, que vai ao ar na sexta-feira. Veja a lista de lista completa de filmes e horário de cada um!

Segunda-feira, 30 de outubro - Minha Mãe é uma Peça 2 | Sessão da Tarde da semana

Na segunda-feira, 30, o público da Sessão da Tarde vai conferir uma obra bastante amada entre os fãs de comédia, Minha Mãe é Uma Peça 2, parte da trilogia estrelada por Paulo Gustavo na pele da difícil Dona Hermínia, uma mãe sem papas na língua que é inspirada na própria matriarca da família dele. A trama de 2016 é dirigida por César Rodrigues, também responsável por Lulli, Modo Avião, Vai que Cola, entre outros.

Nesta continuação, depois de ter passado por um momento difícil ao se sentir rejeitada pelos filhos e resolvido sair de casa, agora Dona Hermínia está rica e tem um programa de televisão de sucesso. Porém, uma nova dificuldade em sua vida surge depois que ela percebe que o ninho ficará vazio, quando Juliano e Marcelina resolvem sair de casa.

Elenco: Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier, Patricya Travassos, Alexandra Richter, Herson Capri

Direção: Cesar Rodrigues

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h30

Terça-feira, 31 de outubro - O Mistério do Relógio na Parede

Na terça-feira, 31, o público da Sessão da Tarde vai conferir o filme O Mistério do Relógio na Parede, que mistura comédia e fantasia e conta com grandes estrelas do cinema e da televisão norte-americana, como Jack Black, de Escola do Rock, Kyle Maclachlan, de Twin Peaks, Cate Blanchett, de Carol, e Renée Elise Goldsberry, de Girls5eva.

A história segue os passos do pequeno Lewis (Owen Vaccaro), de apenas 10 anos, que vai morar com o tio no Michigan depois de ficar órfão. O garoto não faz ideia que o tio esconde um grande segredo e fica surpreso ao descobrir que ele e sua vizinha são feiticeiros.

Título original: The House With A Clock In Its Walls

Elenco: Kyle Maclachlan, Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry

Direção: Eli Roth

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Quarta-feira, 1 de novembro - Vitórias de Uma Vida na Sessão da Tarde da semana

O público da sessão da tarde da semana vai conferir o filme Vitórias de Uma Vida, de 2014, na quarta-feira, 1 de novembro. A trama conta a história real de Gabby Douglas, a primeira ginasta afro-americana a conquistar medalha de ouro em competições individuais e ser classificada campeã do individual geral.

A cinebiografia traz na pele de Gabby a atriz Imani Hakim, mais conhecida por seu papel como Tonya na série de comédia Todo Mundo Odeia o Chris. A direção é Gregg Champion, de Uma Viagem Inesperada e Graça e Perdão, e no elenco estão também algumas outras grandes estrelas, como Regina King, de Miss Simpatia 2, Brian Tee, de Chicago Med, e S. Epatha Merkerson, também de Chicago Med.

Título original: The Gabby Douglas Story

Elenco: Gabby Douglas, Regina King, Imani Hakim, Sydney Mikayla, Brian Tee, Jai Jai Jones

Direção: Gregg Champion

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Quinta-feira, 2 de novembro - Festa no Céu | Sessão da Tarde

A quinta-feira, 2 de novembro, vai agradar quem é fã de animação. No feriado de finados, a sessão da tarde vai passar a produção Festa no Céu, de 2014. Na trama, o público vai acompanhar as histórias do Livro da Vida depois que um grupo de crianças ganha uma visita guiada em um museu.

Entre o que eles conseguem descobrir com o livro, estão histórias significativas que se passam de importantes tradições mexicanas e acabam conhecendo Catrina, uma deusa que governa a Terra dos Lembrados. No centro de tudo isso está a vida de Manolo, um jovem que não sabe se deve seguir as expectativas da família ou o desejo do seu coração.

Título original: The Book of Life

Elenco: Ron Perlman, Christina Applegate, Diego Luna, Zoë Saldaña, Channing Tatum, Kate del Castillo

Dubladores: Thiago Lacerda, Marisa Orth, Lina Mendes, Márcia Coutinho, Sérgio Fortuna, Marcelo Coutinho

Direção: Jorge R. Gutierrez

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Sexta-feira, 3 de novembro - Karatê Kid

O último dia da sessão da tarde da semana, sexta-feira, 3 de novembro, o público vai assistir Karatê Kid, de 2010. Neste reboot inspirada no sucesso de 1984 estrelado por Ralph Macchio, William Zabka e Pat Morita, a história ganha uma nova visão e também um novo país. Enquanto a versão dos anos 80 se passava nos Estados Unidos, essa migra para a China, depois que a mãe de Dre (Jaden Smith), Sherry (Taraji P. Henson) consegue um emprego do outro lado do globo.

A mudança é horrível para Dre, que além de estar em um novo país e não falar a língua do lugar, ainda sofre bullying de garotos na escola. Ele então conhece o Sr. Han (Jackie Chan), que além de salvar sua pele, ainda o ensina a lutar Kung-Fu. Com isso, ele acaba indo parar em um importante torneio que pode mudar sua vida para sempre.

Título original: The Karate Kid

Elenco: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Ji Wang, Shijia Lü, Luke Carberry, Harry Van Gorkum

Direção: Harald Zwart

Nacionalidade: Americana e Chinesa

Horário: 15h20

Quais filmes vão passar na Globo essa semana

Além da sessão da tarde da semana, nos próximos dias o público poderá conferir também filme na Tela Quente e no Corujão. Na quarta-feira haverá jogo, então o canal não contará com a exibição do Cinema Especial, que só vai ao ar quando não há futebol.

Segunda-feira (30/10)

Cinemaço - 01h55 - Clube Da Luta

Tela Quente - 23h15 - Medo Profundo

Sexta - feira (03/11)

Corujão I - 03h10 - Cazuza – O Tempo Não Para

