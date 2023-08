Amor Perfeito: quando Marê descobre que Marcelino é seu filho?

Verdade sobre identidade de Marcelino virá a tona em Amor Perfeito e Marê descobrirá que é mãe do menino - Foto: Reprodução/Globo

Marê (Camila Queiroz) tem um carinho gigantesco por Marcelino (Levi Asaf) e ama o menino genuinamente, mas não sabe que ele é o seu filho. A personagem pensa que a criança que teve com Orlando (Diogo Almeida) está morta, mas o futuro da trama de Amor Perfeito prepara uma reviravolta em que ela enfim descobrirá a verdade e poderá reatar os laços com o garoto que saiu de seus braços ainda recém-nascido.

Como Marê vai descobrir que é mãe de Marcelino

Marê vai ligar os pontos e perceber que é a mãe de Marcelino quando descobrir que a ossada de criança encontrada nos escombros da explosão da ferrovia é do filho de Sônia (Barbara Sut), segundo apuração do jornalista André Romano, do Observatório da TV, de junho.

A personagem de Camila Queiroz já havia suspeitado que o garoto era o seu herdeiro perdido, mas depois de uma conversa equivocada com os padres da Irmandade e a descoberta da ossada, ela lidou com o luto por pensar que o filho estava morto.

Todos acreditaram que o bebê morto era Ângelo/Marcelino, o filho de Marê, porque a criança foi enterrada com a medalha de São Jacinto da filha de Leonel (Paulo Gorgulho). O que Marê não sabe é que a medalhinha foi achada por Justino (João Fernandes) durante o enterro da criança. Sônia sabe que a criança encontrada é seu bebê, que já nasceu morto, mas se recusa a contar a verdade por ter tido a criança solteira, fruto de um caso com Ademar (Gustavo Arthidoro).

Não foi revelado por enquanto o dia exato em que a cena em que Marê descobre que a mãe de Marcelino vai ao ar. Não deve demorar muito para que a sequência seja exibida, já que o folhetim tem pouco mais de um mês para terminar e já está em reta final.

A vilã Gilda (Mariana Ximenes) já sabe a verdade e tem tentado impedir Marê de conseguir ficar com o filho. Em capítulos do final de julho, a megera conseguiu desvendar o mistério quando soube a verdade sobre a ossada ser o bebê de Sônia e também uma confusão que envolvia a entrega de Marcelino na Irmandade. Pensava-se que o garoto foi deixado lá por Rosa Formosa (Iasmin Patachó), uma trapezista, mas ao investigar a circense, ela percebeu que a mulher deu a luz a uma menina e por isso Marcelino só poderia ser o herdeiro perdido de Marê. Ela guardou a informação dos pais biológicos do garoto e logo deu um jeito de conseguir a guarda do menino.

A demora na descoberta de Marê sobre a verdadeira identidade de Marcelino tem deixado o público ansioso para o grande momento e até gerou brincadeiras com a atriz Camila Queiroz. Em um vídeo que viralizou nos últimos dias pela internet, Camila foi abordada por um fã durante um dos mesões do Criança Esperança 2023, que gritou para ela de longe: "o Marcelinho é seu filho". A atriz entrou na brincadeira e comentou: "o Marcelino é meu filho? Meu Deus". Em seguida, ela chamou pelo ator Diogo Almeida, que vive Orlando, para contar sobre o herdeiro do casal e caiu na risada.

Um querido contando pra Camila Queiroz que o Marcelino é filho dela em pleno Criança Esperança 🗣 pic.twitter.com/OFGfPp6cX7 — Matheus (@odontinho) August 8, 2023

Quando acaba Amor Perfeito?

A novela Amor Perfeito tem previsão de acabar no dia 22 de setembro, uma sexta-feira, segundo apuração da coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, em junho. A TV Globo ainda não confirma a data, mas já revelou quem substituirá a trama de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr, o remake da novela Elas por Elas, de 1982.

Original de Cassiano Gabus Mendes, já falecido (1929 - 1993), esta releitura será comandada pelos autores Thereza Falcão e Alessandro Marson. A trama segue a história de sete amigas e foram escolhidas como protagonistas as atrizes Deborah Secco, que vive Lara, Maria Clara Spinelli, que será Rene, Karine Teles, com o papel de Carol, Késia Estácio como Taís, Isabel Teixeira como Helena e Thalita Carauta, que vive Adriana. Monica Iozzi interpretaria a personagem Natália, mas precisou sair da produção por problemas de saúde, por enquanto Mariana Santos está cotada para substituí-la no elenco.