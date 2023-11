Amor Sem Fim: o que acontece no final de Kara Sevda?

Amor Sem Fim: o que acontece no final de Kara Sevda?

Apesar de ter vencido o Emmy de Melhor Novela em 2017, "Amor Sem Fim" (2015) desagradou o público no último capítulo. O folhetim que foi um sucesso na Turquia e internacionalmente optou por não dar aos protagonistas um desfecho feliz como o esperado, desapontando aqueles que acreditavam na felicidade de ambos. Se você gosta de spoilers, confira o que acontece no final de Kara Sevda.

Como é o final de Kara Sevda?

O protagonista Kemal (Burak Özçivit) morre no último capítulo da novela turca Kara Sevda, deixando Nihan (Neslihan Atagül), seu grande amor, devastada com a perda de seu amado e sozinha no final da trama. O mocinho cai em uma armadilha feita pelo vilão Emir (Kaan Urgancıoğlu) e não sobrevive, o que deixou os fãs revoltados.

Tudo começa quando Nihan é sequestrada por Emir, que é loucamente apaixonado por ela. Para salvar a vida de seu grande amor, Kemal cede à chantagem do antagonista e aceita ajudá-lo a fugir da polícia, sem desconfiar que se trata de um plano para matá-lo.

Enquanto isso, Nihan está amarrada em cima de um local que está com uma bomba prestes a explodir. Quando Kemal chega, pede à mocinha que, por amor à filha, vá embora com Emir para se salvar. A jovem fica desesperada e sai correndo, mas acaba ativando um dos explosivos que foram colocados sob o solo no pé do vilão, que ficará preso ali pois caso ele se mexa, morrerá.

O público é levado a acreditar que tudo ficará bem entre os mocinhos já que Nihan consegue sair dali e chega até Kemal sem ativar nem outro explosivo. No entanto, quando os especialistas em desativação de bombas chegam, informam que o mocinho também está em uma zona explosiva e que não será possível tirá-lo dali sem maiores riscos.

Sabendo que está condenado à morte, Kemal aceita seu destino, mas segura o braço de Emir e diz que não deixará o vilão sair vivo dessa para que ele não continue infernizando Nihan e sua filha. Percebendo o que seu grande amor está prestes a fazer, a mocinha se desespera e pede para que ele não faça isso.

O apelo da jovem não funciona. A bomba explode e mata os dois, o mocinho e o vilão, deixando Nihan completamente devastada pela perda de seu amor.

Os fãs da novela aclamaram a produção até o desfecho, que foi duramente criticado devido à morte do rapaz. Como em todo folhetim, os espectadores esperavam que o casal seria feliz e se livraria do vilão.

Quais são as melhores novelas turcas?

Quem ficou órfão de Amor Sem Fim pode aproveitar o streaming para assistir outras novelas turcas. Com o sucesso das produções estrangeiras no Brasil, cada vez mais as plataformas, como o Globoplay, HBO Max e Netflix, incluem títulos que fizeram sucesso em outros países.

Um dos títulos mais populares disponível no Globoplay é "Mãe" (2016). A trama acompanha a história de Melek, uma menina de sete anos que vive um pesadelo silencioso em sua própria casa, onde os maus-tratos de seu padrasto, Cengiz, e a indiferença de sua mãe, Sule, são constantes. No entanto, ela encontra refúgio e amor em Zeynep Günes, sua professora na escola, que decide criá-la.

Enquanto Zeynep e Melek tentam reconstruir suas vidas, um novo desafio surge com a libertação da mãe biológica da professora, Gönül Aslan, que retorna após 20 anos de prisão. Acusada de matar seu marido, a mulher tenta se reaproximar da filha.

Outro título muito famoso é "Fatmagul" (2010), também disponível no Globoplay. A história acompanha Fatmagül, uma jovem humilde de 22 anos que é estuprada por quatro homens, incluindo o filho de um poderoso empresário, causando um grande escândalo na cidade. Mustafá, incapaz de aceitar o que aconteceu, termina o noivado com a moça, que é forçada a se casar com um dos homens que a violentaram.

Por fim, outro sucesso é "Será Isso Amor" (2020), disponível na HBO Max. O folhetim narra a história de Eda Yıldız, uma jovem batalhadora que trabalha na floricultura da família para se sustentar, após perder os pais e passar a viver com a tia. Seus planos mudam quando Serkan Bolat, um empresário rico e proprietário de um prestigiado escritório de arquitetura, interrompe o financiamento do programa que garantiria a moça uma bolsa de estudos na Itália. O rapaz oferece a protagonista uma oportunidade indecente: ele restituirá a bolsa de estudos em troca de que ela se torne sua noiva por dois meses.

