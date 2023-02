Novela turca Mãe assistir online dublado ou legendado em 2023

Um sucesso ao redor do mundo, a novela turca Mãe chegou ao Brasil em 2023 e os fãs de produções estrangeiras já podem conferi-la com exclusividade no catálogo da Globoplay. A produção mostra as medidas desesperadas de uma professora que descobre que uma de suas alunas sofre maus-tratos em casa.

Onde assistir a novela turca Mãe?

Para assistir a novela turca Mãe é só assinar a Globoplay. O folhetim está com seu primeiro capítulo disponibilizado gratuitamente na plataforma, mas para conferir os próximos é necessário assinar um dos pacotes do streaming. No total, o folhetim tem 85 capítulos.

A produção chegou ao catálogo em janeiro de 2023 e liberou 15 capítulos por semana, sempre nas segundas-feiras. Agora, a novela já está completa por lá, então você pode dar play e dar início na maratona! As opções são dublado em português ou com o áudio original em turco e legendas em português.

Para assinar a Globoplay - Passo a Passo

1 - Para ter sua conta na Globoplay, é preciso acessar o site no link https://globoplay.globo.com/ e em seguida clicar "entrar" na lateral superior direita. Você será redirecionado a uma nova página e terá que clicar em "cadastre-se";

2 - Agora será necessário preencher o formulário com algumas informações pessoais. Você terá que dizer seu nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora;

3 - Para finalizar o processo, você deve selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e então apertar o botão "cadastrar";

4 - Agora vem a parte que você assina algum plano. Volte para a tela inicial e clica novamente na aba superior direito, mas desta vez em "assine agora". Você será redirecionado para a Vitrine Globoplay. Escolha qual plano irá pagar e depois aperte "assine agora". Você deverá informar a forma de pagamento;

5 - Por último, com seu login e senha já em mãos, você agora pode assistir a novela turca Mãe. Acesse a plataforma e busque pelo folhetim na barra de pesquisa. Clique nos capítulos e se divirta!

Planos da Globoplay

É bom lembrar que qualquer pacote da Globoplay te dá direito e assistir a novela turca Mãe, que faz parte do catálogo base do streaming. Assim, você pode pagar pelo mais barato, mas se preferir pode também escolher outro que lhe dê direito a conteúdos exclusivos como o "Canais ao Vivo" que libera a programação do Viva. Também há opção de escolher combos e assim acabar assinando mais de um streaming.

Globoplay - 12x de R$ 19,90 (anual)

Globoplay - R$ 24,90 ao mês

Globoplay + Disney - 12x de R$ 37,90 (anual)

Globoplay + Disney - R$ 43,90 ao mês

Globoplay + Canais ao vivo - 12x de R$ 42,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo - R$ 49,90 ao mês

Globoplay + Telecine - 12x de R$ 37,90 (anual)

Globoplay + Telecine - R$ 49,90 ao mês

Globoplay + Premiere - 12x de R$ 39,90 (anual)

Globoplay + Premiere - R$ 69,90 ao mês

Globoplay + Discovery - 12x de R$ 32,90 (anual)

Globoplay + Discovery - R$ 38,90 ao mês

Globoplay + Lionsgate+ - R$ 35,80 ao mês

Globoplay + Canais ao vivo + Disney - 12x R$ 59,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo + Disney - R$ 69,90 ao mês

Globoplay + Canais ao vivo + Telecine - 12x de R$ 57,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo + Telecine - R$ 71,90 ao mês

Globoplay + Canais ao vivo + Telecine - 12x de R$59,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo + Premiere - R$ 89,90 ao mês

Sobre o que é a novela Mãe?

A trama da novela Mãe segue duas personagens centrais, a jovem professora substituta Zeynep (Cansu Dere) e a menininha de 7 anos Melek (Beren Gokyildiz). Quando descobre que sua aluna está sofrendo maus-tratos em casa da mãe negligente e o padrasto, Zeynep resolve agir e se tornar a mãe substituta de Melek, para que a menina tenha uma nova vida.

Sucesso na Turquia e também fora dela, o folhetim foi lançado originalmente entre 2016 e 2017. Chegando a diversas partes do mundo, a produção recebeu o prêmio de Série Mais Exportada de 2018, da Associação de Exportadores de Serviços da Turquia, de acordo com o Na Telinha.

Na Turquia o folhetim ganhou o título Anne, mas o nome "Mãe" foi adotado no Brasil e em outros países. Segundo com o IMDB, a trama é remake de Mother, produção japonesa de 2010.

