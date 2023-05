Quais novelas turcas tem no Globoplay em 2023?

O Globoplay ainda vai disponibilizar mais quatro novelas turcas em seu catálogo até o final de 2023, conforme anunciado no início do ano. Até agora, em maio, a plataforma conta com cinco títulos, sendo 'Amor e Honra' e 'Terra Amarga' as adições mais recentes. Confira a lista.

Amor e Honra | Novelas turcas no Globoplay

O primeiro lançamento do Globoplay neste ano foi Amor e Honra, que está disponível na plataforma desde março. A novela foi exibida originalmente em 2019 em seu país de origem.

O folhetim conta a história de Yasemin (Melis Sezen), uma jovem que cresce em um orfanato junto ao seu irmão de 9 anos, Murat (Kerim Tuna Kara). A garota deixou o local quando ainda era menor de idade e luta para conquistar a custódia do irmão, enquanto estuda Direito para realizar o sonho de se tornar advogada.

Ao longo da trama, ela conhece o empresário bem-sucedido Cem (Burak Sevinç), por quem se apaixona e se envolve. Problemas começam a surgir na empresa do rapaz, e o casal passa por injustiças que podem separá-los.

Terra Amarga

Terra Amarga foi a segunda entre as novelas turcas do Globoplay lançadas neste ano. A exibição original da trama foi em 2018 na Turquia.

A trama rural se passa na década de 70 e tem como protagonistas o casal Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz (Uğur Güneş), que estão prestes a se casar até que o jovem comete um crime para salvar sua amada.

Ambos fogem de Istambul e assumem novas identidades, agora como irmãos, em busca de emprego e abrigo. Até que Demir (Murat Ünalmis), herdeiro de uma família rica da região, se apaixona por Zuleyha, abalando a relação do casal.

Mãe (2016) | Novelas turcas no Globoplay

Sucesso em dezenas de países e também no Globoplay, Mãe chegou no catálogo da plataforma de streaming em janeiro. A trama é de 2016.

O folhetim gira em torno de um conflito entre Melek, uma garota de apenas sete anos, a mãe biológica e o padrasto, que maltratam a criança.

A situação de Melek é notada pela jovem professora substituta Zeynep Güneş, que decide acolher a menina e criá-la como se fosse sua filha. No entanto, a situação causa conflitos entre as duas famílias.

Fatmagul (2010)

Outro clássico entre as novelas turcas do Globoplay, Fatmagul é um folhetim de 2010 que também fez muito sucesso em seu país de origem e no exterior.

A trama acompanha a vida de uma jovem Fatmagul, que é estuprada por três homens. Esperando ser acolhida pela família, ela se surpreende quando seu noivo decide romper a relação ao saber do ocorrido. A protagonista então começa a lutar contra o machismo presente na sociedade turca.

Uma Vida Nova (2020) | Novelas turcas no Globoplay

A quinta novela turca disponível no Globoplay é Uma Vida Nova, produção exibida originalmente em 2020.

O protagonista da trama é Adem (Serkan Çayoğlu), um ex-militar das Forças Especiais do Exército da Turquia, que passa a trabalhar como segurança de Yasemin (Melisa Aslı Pamuk), uma mulher casada com Timur (Tayanç Ayaydın). A união da mulher, porém, não impede que os dois se apaixonem.

Quais os próximos lançamentos do Globoplay?

O Globoplay ainda vai incluir os títulos 'Hercai: Amor e Vingança' (2019), 'Senhor Errado' (2020), 'Marasli: O Protetor' (2020) e 'Jogos do Destino'. A data de lançamento de cada um deles ainda não foi divulgada.

Apenas os assinantes do Globoplay conseguem ter acesso às novelas turcas. O plano mais acessível tem o custo de R$ 24,90 mensais, mas também há a assinatura anual que pode ser parcelada em até doze vezes.

A plataforma costuma disponibilizar os capítulos de cada novela ao poucos, dependendo do número de episódios. Também pode ocorrer dos títulos serem lançados em apenas uma data, na íntegra.