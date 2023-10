Onde assistir a novela turca Será Isso Amor?

Uma dúvida dos fãs é se "Será Isso Amor?" foi cancelada ou se retornará para uma terceira temporada. Para a infelicidade dos noveleiros, o projeto já foi finalizado em 2021 e não terá novos capítulos. O último episódio da obra mostra o desfecho da história.

Será Isso Amor? é uma produção da Fox Turquia que foi ao ar pela primeira vez em 2020 em seu país de origem. Devido ao enorme sucesso e grande repercussão, ganhou uma segunda temporada em 2021.

O público acompanha a história da jovem Eda Yıldız (Hande Erçel), que trabalha na floricultura da família para bancar os estudos na faculdade e ajudar nas contas da casa, já que ela vive com a tia após perder os pais. Os planos da protagonista mudam quando o ricaço Serkan Bolat (Kerem Bürsin), dono de um renomado escritório de arquitetura, corta o financiamento do programa que oferece bolsas de estudo na Itália, onde ela estuda. A mocinha não tem condições de pagar o valor integral da mensalidade, o que chega aos ouvidos do playboy.

O empresário então faz uma proposta bastante indecente à jovem: ele devolve a bolsa de estudos desde que ela finja ser sua noiva por dois meses. Isso acontece porque a ex-namorada de Serkan, além de ter mantido um relacionamento amoroso com ele, também é sócia da empresa. Entretanto, ela está prestes a se casar com outro homem, a quem o arquiteto julga como mau-caráter e interesseiro. Esse é o plano do rapaz para impedir que a mulher se case com um homem que pode roubar ações do escritório.

Eda aceita, e os dois começam a fingir que são um casal, até que se apaixonam de verdade, o que coloca em risco o plano inicial. O relacionamento com a jovem faz com que Serkan deixe a postura arrogante para trás e o transforma por completo.

A novela "Será Isso Amor?" é protagonizada pelos atores Hande Erçel, 29, e Kerem Bürsin, 36. Pouco depois do lançamento da novela, os atores começaram a namorar na vida real. Os dois assumiram o relacionamento em abril de 2021, mas a união durou somente até o início de 2022, quando ambos apagaram todas as fotos juntos que haviam publicado nas redes sociais.