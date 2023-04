Ana Francisca não se casa com Danilo em Chocolate com Pimenta

Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai dizer não para Danilo (Murilo Benício) no altar após cair em mais um golpe de Olga (Priscila Fantin). Para impedir a união da ricaça com o sobrinho do prefeito, a vilã fará a loira acreditar que o rapaz só está se casando para tomar o controle da fábrica de chocolates.

Ana Francisca e Danilo se casam?

Ainda não vai ser dessa vez que Aninha e Danilo vão ficar juntos. A loira vai ficar sabendo através de sua amiga Celina (Samara Felippo) que há um plano para que o rapaz se case com ela apenas por dinheiro, mas tudo não passa de mais uma armação da vilã.

A ricaça, porém, decide prosseguir com o casamento até subir ao altar. Aninha entra na igreja e encontra seu noivo, que está a sua espera. A surpresa vem quando o padre pergunta se a loira aceita Danilo como seu esposo.

"Não!", responde ela, deixando todos os convidados chocados. "Pois foi exatamente o que ouviram. Não. Ouçam todos: este casamento é uma farsa. Eu descobri bem a tempo que existia um plano para eu me casar com o Danilo. Sim, havia um plano do banqueiro, do delegado, do prefeito e da Jezebel [Elizabeth Savala] para me casarem com o Danilo e conseguirem as vantagens na fábrica de chocolates", continua.

Aninha segue dizendo que o plano não deu tão certo para Jezebel, já que ela pretendia se casar com o prefeito. "Dona Ana Francisca, se sabia do plano por que deixou levar a cerimônia até o final?", questiona o padre.

"Padre, eu só soube de tudo no último momento. Mas agora eu quero que todos saibam, porque todo mundo me chama de golpista. Mas é ele, o Danilo, que está querendo me dar o golpe", continua.

Danilo observa tudo atônito. "Eu sabia do plano, mas...", começa a dizer ele, mas é interrompido por Aninha que não quer ouvir a explicação do noivo.

Assista a cena:

Quando Aninha e Danilo ficam juntos?

Será apenas nos capítulos finais de Chocolate com Pimenta que o casal finalmente ficará junto depois de enfrentar tantas armações dos vilões.

Na reta final da trama, Ana e Danilo deixam as mágoas do passado para trás e se entregam à paixão. No entanto, Olga não se dará por vencida tão fácil. A vilã faz com que o rapaz acredite que a loira mantém um caso com Miguel (Caco Ciocler), o filho de Ludovico que é apaixonado por ela.

A cartada final da mimada é fazer com que Danilo veja um quadro de Ana, no qual ela está nua. O rapaz acredita que sua amada posou sem roupa para o pintor, rompendo mais uma vez com ela.

Não satisfeito com a separação, Danilo ainda pede a guarda de Tonico (Guilherme Vieira) alegando que irá criar o menino ao lado de Olga.

Com medo de perder seu filho, Ana pede para ir embora com Miguel. Ela, Tonico e o filho de Ludovico sobem no mesmo balão que trouxe o rapaz até Ventura e levantam voo - enquanto isso, Danilo descobre toda a verdade e vai atrás de Aninha.

A protagonista já está voando no balão quando os ventos os trazem de volta para Ventura. Ao retornarem para a cidade, Ana Francisca se encontra com Danilo, que se desculpa pelo mal-entendido. A loira mais uma vez perdoa o rapaz e os dois enfim ficam juntos. Miguel, no entanto, decide seguir viagem sozinho.

Ana dá à luz a sua segunda filha com Danilo, que recebe o nome de Carmem. Já Olga para de atormentar os pombinhos e se casa com o soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme).

