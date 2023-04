Relembre o final de Sebastian em Chocolate com Pimenta

Sebastian em Chocolate com Pimenta tentou dar um golpe em Aninha ao pedir a mocinha em casamento, mas como o plano deu errado, ele encontrou outra forma de prejudicar a viúva. Em união com Jezebel, o personagem de Tarcísio Filho toma a fábrica das mãos da viuvinha. Mas o final dele não será como o planejado.

O que acontece com Sebastian em Chocolate com Pimenta?

O plano da dupla de Sebástian e Jezebel será uma falsificação que alegará que Ludovico (Ary Fontoura) deixou tudo para sua irmã e não a esposa Aninha. Com o documento falso em mãos eles contratarão uma advogada, Sofia (Patrícia França), que não saberá sobre a tramoia e abrirá um processo contra Aninha.

Ana Francisca perderá tudo o que herdou de Ludovico, como a fábrica, a mansão e até as joias. Por isso, ela terá que voltar a viver no sítio da família. Porém, não por muito tempo, pois na reta final do folhetim de Walcyr Carrasco, Jezebel e Sebastian em Chocolate com Pimenta serão finalmente desmascarados e perderã0 a batalha contra a viuvinha.

Aninha consegue provar a verdade com duas testemunhas chaves: um deles é um perito que comprova que o documento apresentado por Jezebel e Sebastian em Chocolate com Pimenta é falso. Além disso, Guilherme (Rodrigo Faro) consegue levar Padre Eurico (Renato Rabelo) para depor por Aninha e mostrar a assinatura de Ludovico no livro de registro de casamento para ser usada como comparação.

Com a notícia que deve devolver tudo para Aninha e que ainda será investigada, Jezebel resolve expor seu parceiro de crime e fala na frente de todos que foi Sebastian em Chocolate com Pimenta quem falsificou o documento. Os dois começam a trocar acusações e armar um barraco no tribunal. "Pobre e inocente viúva coisa nenhuma, essa mulher sempre quis colocar as mãos na fortuna da Ana Francisca", denuncia o vigarista.

Jezebel pula em Sebastian e derruba o mau-caráter em meio a golpes e gritos. Os dois continuam brigando até que o juiz prende a megera por desacato por ela chamá-lo de "bode velho". Depois que Sebastian e Jezebel são desmascarados no tribunal, o vilão vai responder pelo crime em liberdade.

Sebastian tem final feliz

Apesar de todas as maldades ao longo da novela, Sebastian conquista um amor para chamar de seu no final de Chocolate com pimenta ao se apaixona pela advogada Sofia.

Honesta, ela mostra as provas que tem contra ele e diz que só se casará se ele andar na linha dali para frente. O sobrinho de Klaus aceita o acordo e mantém a amada como sua representante legal no processo em que ainda é acusado.

Nas últimas cenas de Sofia e Sebastian em Chocolate com Pimenta, o casal chega ao novo escritório da doutora, que herda todos os clientes de Guilherme, que vence as eleições e se torna prefeito de Ventura. Após fazer a mudança da companheira, Sebastian troca vários beijos com a amada e recebe um alerta da mulher: "você só fica fora da cadeia enquanto andar na linha".

Por onde anda: o que faz Tarcísio Filho hoje?

O ator Tarcísio Filho está com 58 anos de idade e tem curtido bastante a família nos últimos tempos. O famoso tem uma conta fechada para apenas 90 seguidores no Instagram, mas sempre aparece em cliques nas redes sociais da mãe, a atriz Gloria Menezes, 88 anos, e a esposa, a publicitária Mocita Fagundes, de 57 anos. Eles estão juntos há 15 anos.

Nas telinhas, o último trabalho de Tarcísio Filho foi ao ar em 2021, ano em que o pai do ator, o saudoso Tarcísio Meira, faleceu vítima da covid-19. Ele esteve naquele ano na série Passaporte para Liberdade, baseada em fatos, em que ele interpretou o cônsul Souza Ribeiro.

Sua última novela foi Verão 90, obra de Izabel Oliveira e Paula Amaral para a faixa das 7 em 2019, em que viveu Alexander Hall, o Duque de Kiev.

