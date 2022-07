Ana Furtado saiu da Globo: relembre as substituições

Ana Furtado saiu da Globo após 26 anos na emissora. A apresentadora anunciou sua saída na tarde desta segunda-feira, 11, e afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com o canal. A famosa disse estar feliz com o “lindo momento de recomeço” e relembrou seus principais trabalhos ao longo das últimas décadas.

Por que Ana Furtado saiu da Globo?

Ana Furtado afirmou ter saído da Globo após uma decisão de comum acordo com a empresa. “Há uma semana escrevi isso já ciente de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim. Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo”, começou.

Ela disse que há tempos pensava em partir para novos sonhos e que, no começo deste ano, sentiu que esse era o momento. “Conversei com essa empresa que tanto me deu, que me ouviu, respeitou meu desejo e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do É de Casa, um projeto que ajudei a construir e que agora ganhou novos ares. O que fiz com muito amor”, continuou.

Ana também citou sua participação na Dança dos Famosos, que terminou no último domingo. “Comecei nessa emissora dançando, na abertura da novela Explode Coração em 1995, e terminei assim, dançando e feliz, na final do Dança dos Famosos. Mais eu, impossível!”.

A famosa aproveitou para relembrar seus principais trabalhos ao longo das últimas duas décadas, desde o Ponto a Ponto em 1996, o Caça Talentos de 1997, os oito anos que esteve no comando do Vídeo Show, além de novelas, seriados e minisséries. “Chegou a hora de seguir. De colocar novos sonhos em prática. Sigo feliz… Nos vemos em breve”, finalizou.

Ao longo de sua trajetória, ela também substituiu eventualmente Angélica no comando do Estrelas, Fátima Bernardes no Encontro e Ana Maria Braga no Mais Você.

Ana Furtado é casada com Boninho, um dos mais influentes diretores da Globo, desde 1999. Os dois têm uma filha, Isabella, nascida em 2007. “Apoio sua decisão! Estamos juntos sempre. Você vai continuar seu caminho com leveza e feliz. Voa livre!!”, escreveu o marido nos comentários.

Relembre os trabalhos de Ana Furtado na Globo

A trajetória de Ana Furtada na Globo começou em 1996, quando ela estreou como atriz na novela infantil Caça Talentos, na qual interpretou Drica. Anteriormente, conforme citado por ela, havia feito uma participação como dançarina na abertura do folhetim Explode Coração.

Nos anos seguintes, Ana emplacou outros trabalhos nas novelas da Globo, como Pecado Capital (1998) e Vila Madalena (1999).

Em 2002, iniciou sua carreira como repórter e participou durante quatro anos do Vídeo Show, até 2006. Voltou para as novelas no mesmo ano, emplacando papéis em Páginas da Vida (2006), Ciranda de Pedra (2008) e Caminho das Índias (2009) – esta última será reprisada pelo Viva a partir de 18 de julho e será possível assistir Ana no papel de Gaby.

Retornou para o Vídeo Show em 2009, agora como apresentadora titular, programa no qual ficou até 2013. Depois de deixar a atração, no mesmo ano se tornou repórter do Fantástico.

Ana Furtado estava no comando de É de Casa desde 2015, mas saiu da atração neste ano após a grade da emissora passar por reformulações. Enquanto estava à frente do programa semanal, fez pequenas aparições em novelas como Totalmente Demais (2016), Rock Story (2017) e A Dona do Pedaço (2019).

Ela também virou meme por substituir frequentemente outros apresentadores da emissora – ela até ganhou um bloco de Carnaval no Rio de Janeiro em sua homenagem, chamado ‘A Substituta’.

Em 2007, ela ficou no lugar de Angélica no comando extinto programa Estrelas, enquanto a esposa de Luciano Huck estava de licença maternidade após dar à luz ao seu segundo filho, Benício. Em 2012, quando a terceira filha do casal nasceu, Ana retornou para mais uma substituição na atração.

No Vídeo Show, em 2015, retornou para substituir os então titulares Mônica Iozzi e Otaviano Costa, ao lado de André Marques.

No Encontro, Ana Furtado já substituiu Fátima Bernardes várias vezes. Sempre que a jornalista precisava se ausentar do programa, era a esposa de Boninho quem era chamada para apresentar a atração matinal. Em 2019, ela também já apareceu no lugar de Ana Maria Braga no Mais Você.

