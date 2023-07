Ana Maria Braga se veste de Barbie no Mais Você; veja fotos

Ana Maria Braga ou seria Ana Maria Barbie? Nesta sexta, 21, a apresentadora do Mais Você entrou no hype do live-action protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gasling e se vestiu toda de rosa. O look, claro, caiu nas graças do público. Veja a repercussão.

Veja a Ana Maria de Barbie

A apresentadora do Mais Você apresentou o programa dessa sexta-feira, 21, vestida de cor de rosa da cabeça aos pés. Ana Maria Braga vestiu um conjunto, sandália peep toe e um chapéu.

Nas redes sociais, os telespectadores comentaram a escolha da loira. "Patrimônio imaterial do entretenimento", elogiou um seguidor no Twitter,

Ana Maria Braga patrimônio imaterial do entretenimento pic.twitter.com/0F0RcLh0EW — Telecotidiano (@telecotidiano) July 21, 2023

Além do look, detalhes do estúdio do matinal também estavam na cor rosa. A mesa do café da manhã, por exemplo, tinha até garrafa térmica no tom mais famoso da Barbie.

Enquanto o filme da Barbie faz sua grande estreia, o mundo está testemunhando uma explosão de rosa como nunca antes. As roupas Barbiecore tomaram conta do cenário da moda, graças à abrangente campanha de marketing da Mattel Inc., que gerou expectativa para o filme.

Da moda inspirada na Barbie aos acessórios vibrantes, a febre da Barbie está se espalhando pelo mundo, cativando corações de todas as idades.

MATÉRIAS DO DCI SOBRE O FILME DA BARBIE

Zara Barbie collection 2023

Tem cena pós-crédito no filme da Barbie?

Barbie vai ficar até quando no cinema?

Filme da Barbie elenco: quem é quem no live-action