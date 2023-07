Tem cena pós-crédito no filme da Barbie?

O filme da Barbie estreia na quinta-feira, 20, em todo o Brasil. Uma das primeiras coisas que os espectadores querem saber é se há cenas pós-crédito, que costumam trazer detalhes que complementam parte da história mostrada. No longa-metragem da boneca, no entanto, não será necessário esperar até o final.

Filme da Barbie tem cena pós-crédito?

A resposta é não! Não há cenas pós-crédito no filme da Barbie, então os espectadores podem sair da sala de cinema após o fim da exibição do live action.

O filme termina com uma última fala de Margot Robbie antes da exibição dos créditos finais. Enquanto os nomes dos atores e responsáveis pela produção aparecem na tela, são mostradas diferentes versões da boneca ao som da música "Barbie Girl".

Barbie tem duração de 1 hora e 54 minutos. Dirigido pela aclamada Greta Gerwig, o live action começa mostrando a vida das bonecas na Barbieland, um mundo mágico onde as mulheres são protagonistas e os homens são apenas os "Kens".

Ao longo da trama, a Barbie interpretada por Robbie começa a ter problemas de "mulheres reais", como o aparecimento de celulite e a falta de equilíbrio para se manter na ponta dos pés. A personagem acredita que não pertence mais àquele lugar e decide partir para o mundo real.

Barbie se surpreende quando Ken (Ryan Gosling) decide acompanhá-la na aventura. Juntos, eles descobrem que a verdadeira beleza está dentro de cada um.

O orçamento do filme é de U$ 100 milhões. Com o frisson causado na mídia e o ansiedade pela estreia do filme, o portal americano The Hollywood Reporter projeta que o live action deve arrecadar entre U$ 70 e U$ 80 milhões no primeiro final de semana apenas nos cinemas dos Estados Unidos.

Já a Warner Bros, produtora responsável pelo filme, está mantendo as expectativas mais baixas e projeta U$60 milhões no fim de semana de estreia.

Para qual idade é o filme da Barbie?

A classificação indicativa para o filme da Barbie é de 12 anos. Apesar da temática sobre a boneca, o longa-metragem não é indicado para crianças. O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) classificou o filme dessa forma devido às cenas violentas e conversas com teor adulto.

Em entrevista à revista Vogue, em julho deste ano, Margot Robbie falou sobre o processo de sexualização que a Barbie passou durante os anos, apesar de ser um produto originalmente feito para crianças. “Ela é sexualizada, mas ela nunca deveria ser sexy. As pessoas talvez projetem sexo nela. Ela pode usar uma saia curta, mas [ela usa] porque é divertida e rosa, não porque quer que você veja sua bunda", declarou.

As primeiras sessões de Barbie abertas ao público acontecem a partir da 00h da madrugada entre quarta e quinta-feira. As entradas podem ser adquiridas pelo site de Ingresso.com mediante disponibilidade ou diretamente pelos meios de venda da rede de cinemas da sua preferência.

O filme, considerado o mais esperado do ano, estreou com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, um dos sites mais conceituados de crítica e avaliações de filmes. O longa-metragem também recebeu elogios da crítica especializada americana.

O longa-metragem é protagonizado por Robbie e Ryan Gosling nas versões mais populares da Barbie e Ken. Outras versões da boneca também aparecem no filme, incluindo a Barbie Presidente (Issa Rae), a Barbie Sereia (Dua Lipa), Barbie Médica (Hari Nef), Barbie Nobel da Física (Emma Mackey), entre outras versões da boneca.

