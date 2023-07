Filme da Barbie elenco: quem é quem no live-action

Após muita espera, o filme da Barbie finalmente chega aos cinemas no dia 20 de julho! Quem interpreta a protagonista é a atriz australiana Margot Robbie, que terá como companheiro no longa o ator canadense Ryan Gosling, que vive o boneco Ken. Além da dupla principal, muitos outros personagens prometem fazer barulho na produção de Greta Gerwig. Veja quem é quem no elenco!

Margot Robbie é Barbie | Filme da Barbie elenco

A Barbie que protagoniza a história do longa-metragem é interpretada pela atriz Margot Robbie, que vive uma boneca bem diferente das outras da Barbieland, terra mágica em que vivem todas as versões da personagem. Em meio a vários dias iguais e perfeitos, a loira começa a fazer questionamentos pouco comuns por lá e entra em uma crise de identidade. Com toda a situação, Barbie acaba deixando a cidade das bonecas e vai parar no mundo real, lugar que ela precisa batalhar para aprender a se virar. Durante sua jornada, ela se envolve em situações nada convencionais e ainda irrita alguns poderosos.

Ryan Gosling é Ken no filme da Barbie

Interpretado pelo ator Ryan Gosling, Ken é o fiel companheiro de Barbie no filme. O personagem resolve sair da Barbieland ao lado de Barbie e também acaba no mundo real. Cheio de entusiasmo, mas pouco inteligente, o boneco não tem uma história própria e vive em função da namorada.

O ator Ryan Gosling vai participar da trilha sonora do filme da Barbie e tem até uma música para chamar de sua, a canção I'm Just Ken, cena musical em que o rapaz faz confissões sobre seus sentimentos.

America Ferrera

A atriz America Ferrera não viverá uma Barbie no longa-metragem de Greta Gerwig, a famosa interpreta Gloria na história, uma funcionária da Mattel, empresa que é dona dos direitos da boneca mais famosa do mundo. A mulher será mãe de uma garotinho no filme da Barbie e conhecerá a boneca em carne e osso quando a loirinha sair da Barbieland e for parar no mundo real. Ela acabará se envolvendo em uma confusão com a personagem de Margot Robbie, que causará um furação por onde passar.

Kate McKinnon - Filme da Barbie elenco

A comediante e atriz Kate McKinnon vai viver uma versão de Barbie no filme. No entanto, ela será bem diferente de suas irmãs bonecas e terá um jeito estranho. Tudo já começa pela aparência dela, que não é perfeitinha como as demais bonecas. Além disso, ela tem dúvidas e opiniões, além de saber algumas verdades sobre o mundo real e a Barbieland que ainda não chegou nos demais moradores do mundo mágico. Pelos trailers, é possível perceber que ela será essencial para que Barbie acaba no mundo dos humanos.

Will Ferrell no filme da Barbie

O ator e comediante Will Ferrell, estrela de comédias famosas como Um Duende em Nova York, O Âncora e Quase Irmãos viverá um personagem do mundo real no filme da Barbie. O papel do famoso será o do CEO da Mattel, que deseja a todo custo tirar capturar Barbie depois que ela foge da Barbieland.

A ficha técnica oficial do longa-metragem não revela se o personagem de Will Ferrell se chamará Ynon Kreiz na trama, o nome real do CEO da Mattel, ou se terá um nome fictício.

Michael Cera

Michael Cera não é um dos Kens do filme da Barbie, ele interpreta na trama o personagem Allan. O rapaz é amigo de Ken e vive em seu próprio mundinho. Em entrevista para a People agora em julho, o ator contou que também é "excluído" na vida real e nem faz parte do grupo de mensagens do elenco do longa-metragem, pois não tem um celular moderno e usa ainda um telefone "flip", que só faz ligações e tem funções básicas. Além disso, ele prefere se isolar das redes sociais.

Issa Rae é boneca presidente no filme da Barbie

A atriz, roteirista e produtora Issa Rae interpreta uma da Barbie na trama do longa-metragem. Ela é a versão presidente da boneca da Mattel e tem prestígio entre os moradores da Barbieland. Issa Rae é muito conhecida pela série Insecure, da HBO, que estrelou, produziu e escreveu entre 2016 e 2021 e trazia histórias de uma mulher afro-americana em experiências da vida cotidiana, em especial bastante desconfortáveis.

Emma Mackey e Ncuti Gatwa - Filme da Barbie elenco

A atriz franco-britânica Emma Mackey e o ator ruandense-escocês Ncuti Gatwa vão viver mais uma versão de Barbie e Ken no longa-metragem. Interpretando uma Barbie física com prêmio Nobel no filme, Emma sempre foi comparada em aparência com Margot Robbie nas redes sociais desde que ficou famosa na série Sex Education, da Netflix, que estrela ao lado de Ncuti Gatwa, agora seu colega de elenco no filme da Barbie.

Em um dos quadros do BuzzFeed Celeb norte-americano, Margot comentou que é confundida com Emma nas ruas, mas não corrige as pessoas sobre o assunto. "Quando as pessoas me dizem 'amei você em Sex Education', eu só digo obrigada", contou.

Simu Liu - Filme da Barbie elenco

O ator sino-canadense Simu Liu é outro Ken do filme da Barbie. Pelo que os trailers do longa-metragem mostram, ele causará certo ciúmes no Ken de Ryan Gosling. O famoso está há alguns anos na indústria, mas ficou conhecido mundialmente depois de entrar para o universo da Marvel e estrelar o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, em 2021. Nos últimos tempos, ele também protagonizou o romance Amor(es) Verdadeiros, adaptação do livro homônimo da autora Taylor Jenkins Reid.

Nicola Coughlan

A atriz irlandesa Nicola Coughlan interpreta mais uma Barbie no filme com Margot Robbie. Ela será uma versão diplomata da boneca e não terá cabelos loiros, mas ruivos. A famosa é mais conhecida por interpretar Penelope Featherington na série da Netflix Bridgerton, baseada na popular série literária da escritora norte-americana Julia Quinn. Além de guardar um grande na trama, ela é a protagonista da próxima temporada da atração, que seguirá seu envolvimento com Colin Bridgerton e ainda não tem data de lançamento confirmada.

John Cena

Conhecido mundialmente como ator e lutador profissional, John Cena não dá às caras nos trailers de Barbie, o que levantou grande expectativas sobre seu personagem no longa-metragem de Greta Gerwig. Porém, antes tarde do que nunca, em uma matéria da segunda semana de julho sobre os bastidores, o iHollywoodTV acabou revelando o visual do artista no filme e mostrou que ele será uma versão de Ken. John Cena será um tritão, versão masculina das Barbies sereias.

Dua Lipa - Filme da Barbie elenco

Além de aparecer na trilha sonora do longa-metragem com a faixa Dance The Night, lançada antes da estreia do filme e que já embala alguns vídeos promocionais, além de um dos trailers do filme da Barbie , a cantora vai fazer uma participação na produção como uma Barbie sereia, aquelas bonecas que mudar a cor do cabelo quando entram em contato com a água. Em imagens promocionais, ela já apareceu com três visuais diferentes, usando peruca rosa, azul e também roxa.

Emerald Fennell - Filme da Barbie elenco

A atriz, roteirista e diretora Emerald Fennell, premiada com o Oscar de melhor roteiro original por Bela Vingança na cerimônia de 2021, Emerald Fennell vive mais uma versão de boneca no filme. Ela se chama Midge e é um pouco diferente das demais moradoras da Barbieland, pois está grávida. Além de ser uma versão mãe da boneca da Mattel, ela é uma das amigas mais próximas da Barbie que protagoniza a história.

Nos últimos tempos, a atriz se destacou também na popular série The Crown, da Netflix, em que interpreta Camilla Parker Bowles, amante do príncipe Charles e que hoje em dia se tornou rainha consorte da Inglaterra.

Alexandra Shipp

Mais uma boneca que aparece no filme, a atriz norte-americana Alexandra Shipp vive uma versão escritora da Barbie, mais uma das moradoras do mundo mágico das bonecas da Mattel. A famosa ficou em destaque nos últimos anos ao participar de algumas obras que fizeram barulho nas telas, como Tick, tick... BOOM! (2021), Por Lugares Incríveis (2020), X-Men: Fênix Negra (2019), Deadpool 2 (2018), Com Amor, Simon (2018), X-Men: Apocalipse (2016).

Connor Swindells - Filme da Barbie elenco

Assim como Emma Mackey e Ncuti Gatwa, que são conhecidos pela série Sex Education, Connor Swindells também foi alçado ao estrelado por participar da série britânica da Netflix. No entanto, no filme da Barbie ele não vive nenhuma versão de Ken como seu colega de elenco, mas um personagem da vida real. Na trama de Greta Gerwig, ele é Aaron Dinkins, um rapaz estagiário que trabalha na empresa de brinquedos que produz as bonecas Barbie, a Mattel.

Helen Mirren

Não se sabe até o momento se a consagrada atriz Helen Mirren dará às caras no filme da Barbie, pois ela será a narradora da história. Por enquanto, só foi possível conferir a voz da veterana em alguns trailers da produção e também uma imagem da famosa em um dos pôsteres promocionais do longa-metragem.

Mirren é uma consagrada atriz britânica vencedora de um Oscar de melhor atriz pelo filme A Rainha (2007), em que viveu a rainha Isabel II, e foi indicada outras três vezes ao prêmio, em 1995, 2002 e 2010.

Jamie Demetriou

Interpretado pelo ator e comediante britânico Jamie Demetriou, este é outro personagem que aparece no caminho de Barbie e Ken no mundo real. O famoso vive um executivo da empresa Mattel que não teve o nome revelado nos materiais promocionais da produção hollywodiana. O personagem é descrito nos pôsteres apenas como "mais um terno" da corporação, ou seja, algum funcionário obediente da empresa que fabrica a boneca.

Jamie Demetriou é bastante conhecido por ter participado da série Fleabag como uma figura estranha que a protagonista conhece em um ônibus.

Sharon Rooney

A atriz escocesa Sharon Rooney interpreta mais uma boneca Barbie que ganhará cenas no filme. A famoso viverá uma versão advogada da personagem. Sharon é mais conhecida por ter protagonizado a série adolescente My Mad Fat Diary (2013 - 2015), mas já esteve em outras obras, como Sherlock (2014), Dumbo (2019), Finding Alice (2021), The Teacher (2022), The Control Room (2022), entre outras.

