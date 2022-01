Antes e depois de Natália Lage, a Gabriela de Um Lugar ao Sol

Natália Lage está de volta às novelas para interpretar a Dra. Gabriela em Um Lugar ao Sol. A atriz atuou por oito anos nos seriados A Grande Família e Tapa & Beijos, e depois seguiu se dedicando a outras séries da emissora e plataforma de streaming. Abaixo, veja o antes e depois de Natália Lage.

Natália Lage antes e depois

Dona de personagens conhecidos na TV, Nathalia Lage – hoje com 43 anos -, começou sua carreira no seriado Tarcísio e Glória (1988), estrelado por Tarcísio Meira e Glória Menezes. Na época, a atriz tinha apenas 10 anos e mudou muito ao longo dos anos. O antes e depois do últimos anos prova isso.

Sua primeira protagonista foi na novela O Amor Está No Ar (1997), em que ela interpretou Luíza, uma adolescente problemática e manipulada pela avó materna. A personagem tem gostos peculiares para uma jovem de sua idade e sabe pilotar aviões, gosta de motos e acredita em seres de outros planetas. Ao longo da trama, ela se envolve com João (Eriberto Leão) e Léo (Rodrigo Santoro).

Natália também é muito lembrada por suas personagens de A Grande Família (2001) e Tapa & Beijos (2011). No primeiro seriado, ela era Gina, namorada de Tuco (Lúcio Mauro Filho), que antes de assumir seu amor pelo filho de Lineu (Marco Nanini), também se envolvia romanticamente com Fumaça (Rodrigo Penna), formando um triângulo amoroso.

Na série estrelada por Andrea Beltrão e Fernanda Torres, Natália interpretou Lucilene, uma dançarina da boate La Conga que chega para provocar discórdia entre Jorge (Fábio Assunção) e Sueli.

Natural de Niterói, a atriz foi casada com o roteirista Rodrigo Lages por cinco anos e em 2021 assumiu um relacionamento com o também ator Silvio Guindane – intérprete Basílio de O Clone. A artista não tem filhos.

Gabriela em Um Lugar ao Sol

Na trama de Lícia Manzo, Natália Lage é a médica obstetra Gabriela, que cuida da gravidez de Ilana (Mariana Lima). Porém, logo na primeira consulta, as duas se reconhecem: as personagens foram amigas na adolescência, mas a amizade foi rompida quando Gabi se apaixonou pela esposa de Breno (Marco Ricca).

Ao longo da história, as duas vão se reaproximar e Ilana se descobrirá bissexual quando começar a desenvolver sentimentos pela médica.

Leia também: Quem é Jerônimo na novela ‘Um Lugar ao Sol’?