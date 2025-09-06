Ao vivo: onde assistir o The Town hoje, no 1º dia de shows
Público de casa pode assistir até de graça
O The Town 2025 começa neste sábado, 6 de setembro, e traz grandes nomes da música internacional, como Travis Scott e Lauryn Hill. O evento acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e a boa notícia para os fãs de casa é que as apresentações são transmitidas em tempo real durante toda a programação.
Transmissão do The Town hoje
O festival em São Paulo terá terá transmissão para todo o Brasil pela TV Globo, Globoplay, Multishow, Canal Bis e Gshow. Os shows começam às 15h e vão até o início da madrugada de domingo.
Laura Vicente, Dedé Teicher, Gui Guedes, Chinaina, Magá Moura e Negra Li assume o comando da cobertura no Multishow, Canal Bis e Globoplay. Na TV Globo, Kenya Sade e Marcos Mion serão os apresentadores em todas as noites de festival.
No Multishow, todos os dias a partir das 14h25, o público poderá conferir tudo o que acontece nos palcos Skyline e The One.
O Canal Bis mostra todos os detalhes dos palcos Factory e Quebrada, uma das grandes novidades desta edição, também a partir das 14h25. A transmissão completa estará disponível no Globoplay, para assinantes do plano Premium, que também terão acesso à transmissão do Multishow em 4k por meio de um sinal extra. E quem não é assinante também poderá acompanhar os quatro palcos do The Town pelo sinal aberto, que irá se revezar entre Multishow e o Bis a cada 30 minutos.
- Globoplay transmite de graça com cadastro.
- 4K apenas no pacote Globoplay + Canais.
- Multishow exibe ao vivo para assinantes de TV paga.
- Cobertura começa às 14h25, shows a partir das 15h.
Melhores momentos vão passar na Globo
Quem não conseguir assistir ao The Town ao vivo pela Globoplay ou Multishow, ou mesmo se quiser apenas rever algumas das apresentações, poderá conferir alguns trechos na TV Globo na madrugada, logo após o Altas Horas.
O público pode assistir pela televisão, sintonizando na TV Globo no Globoplay. O streaming transmite o canal em tempo real e permite que usuários de contas gratuitas a acessem.
Cronograma do The Town neste sábado
Palco Skyline
Filipe Ret – 15h50
Burna Boy – 18h10
Don Toliver – 20h30
Travis Scott – 23h15
Palco The One
Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) – 14h40
Mc Cabelinho – 17h
Matuê – 19h20
Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) – 21h55
Palco Factory
Borges – 14h45
Wiu – 17h05
Teto – 19h25
Palco Quebrada
Tasha e Tracie – 18h15
MC Hariel – 20h35