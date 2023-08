Após enfrentar Theo, Orfeu morre em Vai na Fé?

Orfeu (Jonathan Haagensen) e Theo (Emílio Dantas) vão se enfrentar no capítulo desta quarta-feira, 9, de Vai na Fé. Depois de escapar da cadeia, o ex-sócio do vilão vai em busca de vingança. O confronto entre os dois criminosos vai terminar com a morte de um deles.

Qual o final de Orfeu em Vai na Fé?

O criminoso está sem dinheiro depois de escapar da cadeia, mas conseguirá uma arma com alguns de seus comparsas de Piedade. Orfeu subirá na garupa de uma moto e seguirá Theo, que estará saindo de um restaurante com Érika (Letícia Salles). "É hoje que eu acabo com a tua vida, seu desgraçado!", dirá o ex-presidiário.

Theo e a dançarina entrarão no carro, quando serão abordados por Orfeu. O bandido saca a arma e atira contra o carro do ex-aliado, mas o personagem de Emílio Dantas acelera e atropela o rival. “Achei que fosse morrer. Esse bandido entrou na frente do carro e começou a atirar contra a gente", diz Theo para Érika.

Possivelmente, Orfeu será morto durante o atropelamento. O final do personagem divulgado pelo jornalista André Romano, do Observatório da TV, diz que o contrabandista será morto com um tiro no coração disparo por Theo, ou seja, ainda é possível que haja mais um embate entre os dois.

Orfeu fez um acordo com Ben (Samuel de Assis) para colocar Theo na cadeia. O bandido entregou provas de que o pai de Rafa (Caio Manhente) está envolvido com o contrabando, além do advogado ter conseguido mais evidências dos abusos sexuais cometidos pelo vilão.

Qual o final de Theo na novela?

Depois do confronto com Orfeu, Theo passará um tempo sumido de Vai na Fé. O vilão se tornará procurado pela polícia e vai se esconder para não ser capturado.

Haverá uma passagem de tempo de seis meses. O público acompanhará o casamento entre Sol (Sheron Menzezzes) e Ben, mas o vilão ressurgirá para tentar estragar os planos dos pombinhos.

Theo vai se infiltrar na cerimônia vestido de garçom e tentará sequestrar Sol. No entanto, o plano será descoberto pela polícia, que estará a postos. O vilão será levado preso e terminará a novela atrás das grades pagando por todos seus crimes.

Depois da prisão de Theo, Sol e Ben vão estar livres para ficarem juntos. Os dois se casam e vivem felizes para sempre.

Quando termina a novela Vai na Fé?

Vai na Fé termina nesta sexta-feira, 11. O último capítulo será reapresentado no sábado, como é de costume na emissora.

O folhetim se despede do horário das sete depois de fazer um enorme sucesso e se tornar a novela de maior faturamento da história da emissora às 19h, superando até mesmo "Cheias de Charme" (2012).

A partir do dia 14, Vai na Fé será substituída por "Fuzuê", de autoria de Gustavo Reiz. Essa é a primeira novela solo do autor na emissora.

O folhetim contará a história de Luna (Giovana Cordeiro), uma jovem que está em busca de sua mãe. A ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo) desapareceu misteriosamente após ser vista por último na loja de quinquilharias Fuzuê, comandada pelo excêntrico Nero (Edson Celulari).

Nero se torna aliado na busca de Luna. Quem também se envolve é Miguel (Nicolas Prattes), filho do empreendedor que retorna ao Brasil. O rapaz se apaixona pela protagonista, com quem vive um triângulo amoroso - ela também tem uma relação de idas e vindas com o cantor sertanejo Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges).

O que Nero não sabe é que há um tesouro escondido embaixo da Fuzuê, que está na mira da ambiciosa vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

