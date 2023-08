Com Jenifer ou não? Como será o final de Hugo em Vai na Fé

Desde que retornou para Piedade, Hugo tem tentado se reaproximar de Jenifer (Bella Campos). Embora a garota tenha perdoado o rapaz por algumas atitudes e retomado a amizade, ela não tem dado lado para um romance entre eles novamente, mesmo que se sinta balançada pelo grafiteiro. Então como será o final de Hugo em Vai na Fé? Será que o rapaz terá que se contentar em ficar sozinho ou ganhará um amor?

Como será Hugo no final de Vai na Fé

Hugo conseguirá reconquistar o coração de sua amada depois que Jenifer nota o interesse de Melissa no rapaz. Segundo apuração da coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, no final de julho, o casal só vai retomar o relacionamento no penúltimo capítulo.

Isso porque, após Jenifer dispensar Hugo e Eduardo, a sobrinha de Olímpia, uma das donas do supermercado Encantado's, não vai perder tempo e dará em cima do grafiteiro e do missionário durante o primeiro show da carreira de Sol.

Jenifer não vai gostar nada da cena, mas seu incômodo não será por causa das cantadas de Melissa em seus dois pretendentes, mas apenas Hugo. Ela tentará tirar a garota da jogada e Hugo perceberá que a ex-namorada está com ciúmes. Após conseguir se livrar de Melissa, que irá embora do show e correrá atrás de Eduardo, Jenifer finalmente voltará com Hugo.

No último capítulo da novela Vai na Fé, o casal aparecerá juntinho no casamento de Sol e Ben (Samuel de Assis). Embora esteja novamente apaixonada e em clima de romance com Hugo, a jovem não vai estar desesperada para se casar com o rapaz e nem vai querer disputar o buquê da noiva com as outras solteiras. O grafiteiro vai estranhar a atitude da evangélica, mas ela deixará claro para o amado: "a gente tem vida pela frente. Deixa cada coisa acontecer no seu tempo".

Quem vai ficar com quem no final de Vai na Fé

Não será apenas o casal Hugo e Jenifer que se dará bem no final da novela Vai na Fé. Outras duplas ganharão desfechos lado a lado e poderão celebrar o amor.

Sol e Ben: o casal "Bensol" ganhará seu aguardado final feliz no último capítulo de Vai na Fé. O casal subirá no altar para selar a união e nem mesmo Theo (Emilio Dantas), que invadirá a cerimônia, conseguirá estragar a festa. A figurinista da novela, Sabrina Moraes , contou para o site oficial da Globo que o vestido escolhido para a personagem de Sheron Menezzes é um branco clássico sem mangas, bordado ou véu, todo trabalhado no tule.

Clara e Helena: o casal "Clarena" vai sofrer um baque nos capítulos desta reta final e terminará por causa de um desentendimento depois que Clara conhecer as amigas da namorada e ter uma crise de ciúmes. No entanto, segundo apurou a jornalista Sabrina Castro, do Notícias da TV, elas vão se reencontrar no casamento de Sol e Ben e reatarão.

Rafa e Kate: outro casal que se dará bem será Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente). Eles não só terminarão a novela Vai na Fé felizes como também endinheirados. Quando Theo for preso ao invadir o casamento de Sol, Rafa herdará a empresa do pai e será o novo chefão da Bastos Import.

Lumiar e Lui Lorenzo: Lui e Lumiar vão ficar juntos no último capítulo de Vai na Fé. Ainda segundo Sabrina Castro do Notícias da TV, a advogada e o cantor terão uma última noite de amor e depois a loira partirá para um período sabático na Itália, o que fará com que o músico tente esquecê-la. Porém, quando retornar, ela reencontrará Lui no casamento de Sol e os dois retomarão o romance.

Erika e Theo, que se tornaram um casal na reta final da novela Vai na Fé, vão terminar o folhetim de Rosane Svartman separados. A moça vai ser largada pelo vilão no aeroporto para servir de isca para a polícia enquanto estiver foragido e depois de prestar depoimento ela será convidada para participar de um reality show chamado Mulher de Bandido, conquistando a fama que sempre quis. Já Theo será preso no último capítulo ao tentar sequestrar Sol e vai mofar na cadeia.

