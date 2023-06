Após terminar por quadro, quando Aninha e Danilo voltam?

Aninha e Danilo se separam mais uma vez em Chocolate com Pimenta após uma armação de Olga (Priscila Fantin) e Bárbara (Lilia Cabral), que pediram para Crispim (Jorge Fernando) pintar um quadro de Ana Francisca quase nua. Bernardo (Kayky Brito) será o responsável por colocar a farsa ao fim.

Quando Danilo descobre a verdade sobre o quadro?

Danilo descobre que tudo não passa de uma armação no capítulo 208 de Chocolate com Pimenta, previsto para ir ao ar em 27 de junho, terça-feira.

Quem conta a verdade é Cássia (Luiza Curvo), que diz para Bernardo que foi Olga a responsável pela troca dos quadros. "Eu sei quem mandou trocar os retratos: foi a Olga. Eu soube que ela pediu uma tela e umas tintas emprestadas para os meninos lá no salão", diz.

"Tudo combina. Foi a Olga quem me disse para convencer o Danilo a colocar o quadro na parede", relembra Bernardo. Cássia diz que o namorado precisa fazer algo para reverter a situação, e o rapaz avisa que dará um jeito de provar a falcatrua.

Bernardo vai ao encontro de Guilherme (Rodrigo Faro) e lhe conta o que descobriu. "Guilherme, a Cássia descobriu que a Olga pegou as tintas emprestadas dos meninos do salão, mas ela não é pintora", revela o rapaz. O advogado entende o que o jovem quer dizer e suspeita que Peixoto (Ângelo Paes Leme) está envolvido.

Os personagens vão até o delegado, que hesita em contar a verdade. Guilherme diz saber que o soldado só fez isso para tentar conquistar Olga, mas chama o rapaz de asno por acreditar na vilã. A megera claramente se separaria de Peixoto para ficar com Danilo.

O delegado começa a desconfiar das intenções de sua noiva e decide tirar a prova. Peixoto vai até a costureira, que afirma que Olga não encomendou nenhum vestido para o casamento com o soldado. Assim, ele decide contar a verdade para Danilo.

"Foi a senhorita Olga e sua tia. Foram elas que arrumaram o retrato novo", diz o delegado para o galã. Danilo não fica muito convencido, e os quatro vão juntos até o circo onde está Crispim. "Eu quero saber se foi você que pintou um retrato de uma moça loira sem roupa", questiona o sobrinho do prefeito.

Depois de ser muito pressionado, o palhaço conta a verdade e mostra o verdadeiro retrato pintado por Miguel. "Elas me pediram e trouxeram o retrato. Falaram que era apenas uma brincadeirinha", confessa.

Qual será o final de Aninha em Chocolate com Pimenta?

Enquanto toda a confusão acontece, Aninha está de malas prontas para ir embora de Ventura ao lado de Miguel. Isso porque Danilo diz que irá entrar na justiça para tirar a guarda de Tonico (Guilherme Vieira) dela e que irá criar o menino ao lado de Olga.

Com medo de perder o filho, Ana e Tonico embarcam com o pintor no balão e partem rumo a outro lugar. Danilo descobre que sua amada está indo embora e corre para o sítio da família de Aninha.

"Onde está a Aninha?", pergunta o rapaz para Carmem (Laura Cardoso). A senhora apenas aponta para o céu, mostrando que o balão já decolou. Danilo até grita, mas é impossível ouvi-lo lá de cima.

Pensando estar tudo perdido, o rapaz se surpreende quando os ventos trazem o balão de volta para Ventura. Danilo se desculpa com sua amada, e ela decide ficar na cidade ao seu lado.

Aninha e Danilo reatam mais uma vez. A protagonista engravida e dá à luz a segunda filha do casal, que recebe o nome de Carmem em homenagem a avó da mocinha.

