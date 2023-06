Como é o quadro que o palhaço pinta de Aninha?

O quadro que o palhaço pinta de Aninha em Chocolate com Pimenta fará com que a protagonista e Danilo rompam mais uma vez. Bárbara e Olga pedem para que o palhaço Crispim faça uma nova tela para ser trocada com a que foi produzida por Miguel, fazendo com que o galã acredite que foi traído.

Qual o desenho do quadro de Aninha?

O palhaço, amigo de Bárbara, pinta um quadro no qual Aninha está seminua. A dona da fábrica de chocolates aparece deitada, cobrindo apenas seus seios e partes íntimas.

Olga pede para Peixoto trocar as obras, sendo que a verdadeira - pintada por Miguel - mostrava apenas o retrato de Aninha. Sem saber da armação, o quadro será colocado na parede da mansão e Danilo fica chocado ao ver que sua esposa foi retratada sem roupas. "Ana Francisca… O retrato? Como é que você posou para esse retrato? Então, esse é o famoso retrato que o Miguel pintou de você, Ana Francisca? Agora, me responda… Como você teve a coragem de posar assim?", questiona.

Ana tenta explicar que deve ser um engano, mas o galã está convencido de que sua esposa teve algum envolvimento romântico com Miguel.

Revoltado, Danilo não só separa de Aninha como promete que vai tirar a guarda de Tonico (Guilherme Vieira) dela.

Mesmo após a armação com o quadro feito por Crispim, Aninha e Danilo ficam juntos em Chocolate com Pimenta. Isso porque Bernardo (Kayky Brito) descobre através de Cássia (Luiza Curvo) que Olga foi a responsável pelo plano. O rapaz conta tudo para Guilherme (Rodrigo Faro), e ambos vão atrás de Peixoto para que ele esclareça a história.

O soldado reluta em entregar sua amada, mas é convencido por Guilherme a dizer a verdade. Isso porque os rapazes expõe que Olga não ficará com Peixoto e que a vilã provavelmente vai voltar correndo para os braços de Danilo.

Peixoto é levado por Guilherme e Bernardo até Danilo e conta toda a verdade. "Foi a senhorita Olga e sua tia. Foram elas que arrumaram o retrato novo", diz o soldado.

O sobrinho do prefeito fica desconfiado, mas vai com os rapazes até o circo de Crispim. "Eu quero saber se foi você que pintou um retrato de uma moça loira sem roupa", diz Danilo.

O palhaço hesita em contar a verdade, mas é pressionado por Peixoto que diz ter visto o quadro no camarim dele. "Certo, elas me pediram e trouxeram o retrato. Falaram que era apenas uma brincadeirinha", confessa.

Depois de dar um soco em Crispim, Danilo sai desesperado em busca de sua amada, que a essa altura já está indo embora de balão com Miguel. No entanto, os ventos os trazem de volta a Ventura e o casal se reconcilia.

A reprise de Chocolate com Pimenta termina no próximo dia 30 de junho, sexta-feira. A novela será substituída por "Mulheres de Areia" (1993).

