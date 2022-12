Histórico França x Argentina: quem leva vantagem no confronto de seleções

Seleções vão disputar a final da Copa do Mundo em 2022 no próximo domingo, 18 de dezembro, no Catar

Quatro anos depois, Argentina e França se reencontram na Copa do Mundo. Desta vez, elas disputarão a taça mais desejada na final da competição. Quantas vezes França x Argentina se enfrentaram na história do futebol? Saiba quem leva a vantagem confronto e o que esperar do embate.

Quantas vezes França x Argentina se enfrentaram?

França e Argentina se enfrentaram em 12 oportunidades na história do futebol. Três destes confrontos foram em Copas do Mundo, nas edições de 1930, 1978 e 2018, enquanto nove partidas foram amistosos.

É a Argentina quem tem a vantagem no confronto com seis vitórias, além de três empates e três triunfos para a França, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

A primeira vez que as seleções se enfrentaram foi em 1930, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, pela fase de grupos da Copa do Mundo na primeira edição. Por 1 a 0, com gol de Luis Monti, os argentinos somaram os três pontos.

A maior goleada no histórico de confronto aconteceu em 2018, nas oitavas de final da Copa do Mundo, com vitória da França por 4 a 3.

Quantas vezes se enfrentaram: 12 jogos

Quem ganhou mais jogos: Argentina, com 6 vitórias

Primeiro jogo: Argentina 1 x 0 - 15/07/1930 na Copa do Mundo

Último jogo: França 4 x 3 Argentina - 30/06/2018 na Copa do Mundo

Quem tem mais títulos de Copa a Argentina ou França?

As seleções de Argentina e França contabilizam dois títulos cada na Copa do Mundo. Porém, assim que o apito tocar e o árbitro encerrar a final no Catar no próximo domingo, uma das duas terá mais um troféu em sua conta.

A Argentina tornou-se campeã nos anos 1978 e 1986. Na primeira vez, jogando em casa, ganhou da Holanda na prorrogação. Pela segunda vez, venceu a Alemanha na grande final no México.

Já os franceses venceram nos anos de 1998 e 2018. O primeiro título foi conquistado depois de ganhar do Brasil, enquanto em 2018 venceram a Croácia no tempo regulamentar.

Os argentinos contabilizam seis participações em final de Copa do Mundo, enquanto a França tem quatro disputas na história da FIFA.

Último jogo entre Argentina ou França

No dia 30 de junho de 2018, Argentina e França entraram em campo na Arena Kazan, na Rússia, para o jogo das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA.

No primeiro tempo, Griezmann abriu o placar de pênalti aos 13 minutos. Di Maria, aos 41, deixou tudo igual para os ânimos dos torcedores. Logo no comecinho do segundo tempo, aos 48, Mercado ampliou para os argentinos, enquanto Pavard respondeu em seguida.

A estrela de Mbappé brilhou. Com apenas vinte anos, o jogador do PSG marcou dois gols em sequência. Aguero até descontou, mas não conseguiu empatar a partida nos acréscimos. Com o resultado, a França seguiu para as quartas de final.

Relembre a última partida entre Argentina e França.



Que dia é a final da Argentina ou França

A final da Copa do Mundo entre Argentina e França será disputada no domingo, 18 de dezembro, às 12h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail, no Catar.

A equipe argentina derrotou a Croácia, enquanto os franceses derrotaram a sensação Marrocos. Ambas disputarão o jogo da final onde quem marcar mais gols é o campeão. Em caso de empate, a prorrogação terá início e, se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis definirá o vencedor.

A partida será transmitida ao vivo na Globo, pela TV aberta, além do SporTV, canal pago. Também dá para assistir nas plataformas GloboPlay, site do GE, FIFA+ e no canal do Casimiro.

