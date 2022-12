Saiba qual é a condição do atleta do Real Madrid e se ele pode jogar a final da Copa do Mundo com a França

Benzema vai jogar a final da Copa do Mundo com a França?

Peça chave no ataque do Real Madrid, Karim Benzema foi o vencedor da Bola de Ouro na temporada, eleito o melhor jogador do mundo. Foi convocado para a Copa do Mundo para representar a França, mas acabou cortado dias antes da estreia por lesão. Porém, a notícia de que Benzema está recuperado trouxe à dúvida se ele pode jogar ou não a final contra a Argentina.

Karim Benzema pode jogar a final da Copa com a França

Para a surpresa do torcedor, Benzema pode sim jogar a final da Copa do Mundo no domingo, 18 de dezembro, contra a Argentina de Lionel Messi. Porém, o caso parece pouco provável de acontecer visto que o atacante não entrou em campo em nenhum momento da competição.

O atleta foi liberado pelo Real Madrid para retornar ao Catar caso queira acompanhar os colegas de equipe na decisão ou até mesmo entrar em campo, se essa for a decisão do treinador Deschamps. Isso porque Benzema está recuperado do problema que sofreu na coxa esquerda.

Depois de sofrer a lesão, Benzema não foi cortado da lista oficial da França, sequer foi substituído por outro jogador. Isso significa que, se a França vencer, ele pode até mesmo ganhar a medalha de ouro sem jogar.

Enquanto isso, nas redes sociais, Benzema parece soltar alfinetadas para torcedores que questionam se ele vai jogar ou não a final. Com uma selfie, colocou na legenda "não estou interessado" ou até mesmo "não estou nem aí", com uma provável indireta sobre a final da competição.

Acompanhe o post.

🗣️Karim Benzema via Instagram: “I’m not interested.”🤔 pic.twitter.com/EuZOlF6crY — Sports Brief (@sportsbriefcom) December 17, 2022

Entenda a lesão de Benzema

Estava tudo pronto para a estreia da França na Copa do Mundo no Catar. Um dia antes, porém, uma notícia pegou o treinador Deschamps e torcedores de surpresa: Benzema foi cortado do elenco francês por lesão.

A informação foi dada pelo jornal Le Parisien em 19 de novembro, um dia antes da abertura oficial da Copa. Naquele sábado ele participou das atividades com os outros jogadores, mas acabou se machucando e deixou o treino mais cedo. Os jornais franceses informaram que Benzema seguiu para o hospital Aspetar, em Doha, e realizou exames que confirmaram lesão no quadríceps da coxa esquerda.

Mesmo machucado, Benzema não saiu da lista de convocados da França, ou seja, ele ainda poderia jogar caso se recuperasse. Durante a competição, nenhuma notícia sobre o atacante do Real Madrid foi falada pelo grupo europeu em coletivas.

Confira o vídeo de Benzema deixando o hospital em Doha após exames.

Karim Benzema sort de l’hôpital Aspetar en boitant après ses examens, la mine fermée à côté du Dr Franck Le Gall. #Qatar2022 @le_Parisien pic.twitter.com/FHOba5sRx8 — Benjamin Quarez (@B_Quarez) November 19, 2022

Números de Benzema com a França

Benzema estreou com a camisa dos Les Bleus em 28 de março de 2007, quando recebeu a sua primeira convocação na carreira como jogador de futebol. Foi um amistoso contra a Áustria, com vitória por 1 a 0 com gol do atacante.

Desde então, Benzema jogou pela equipe francesa em 97 oportunidades, com 37 gols marcados de acordo com dados do portal Transfermarkt. Foram participações em amistosos, Eurocopa, Copa do Mundo, Liga das Nações e Eliminatórias para a Copa.

Benzema integrou o plantel de jogadores da França na Copa de 2014, no Brasil, levando a equipe até as quartas de final, onde perdeu para a Alemanha, campeã naquele ano. Ele retornou para o time em 2021 após se resolver com o treinador Didier Deschamps.

Por que Benzema não jogou a Copa de 2018?

Mesmo depois do bom desempenho apresentado na Copa do Mundo no Brasil, Benzema não foi convocado para jogar na Rússia porque estava afastado da Seleção da França após a polêmica de chantagem envolvendo o jogador Mathieu Valbuena.

Benzema foi acusado de participar de uma tentativa de chantagem ao colega da Seleção, a pagar uma certa quantia em dinheiro para chantagistas que ameaçaram divulgar um vídeo íntimo do jogador com a sua então companheira. O caso é investigado pelas autoridades francesas, com Benzema julgado.

O atleta ficou fora da Copa do Mundo da Rússia e da Eurocopa. Ele só retornou em 2021, quando se acertou com o elenco e o treinador francês.

