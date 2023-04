Ari e Brisa fazem as pazes em Travessia? O que vem na reta final

Ari e Brisa sentaram para ter uma conversa franca nas cenas recentes da novela Travessia. Os personagens de Chay Suede e Lucy Alves abriram o coração sobre tudo o que deu errado no relacionamento deles desde que o arquiteto deixou Mandacaru e também avaliaram o que cada um precisa do outro.

Brisa quer a guarda de Tonho (Vicente Alvite) e Ari quer que a ex-namorada se retrate no depoimento que deu a polícia relatando que o rapaz esteve com Guerra (Humberto Martins) após cirurgia, o que pode colocar todo o processo de Ari por uma parte da empresa do sogro em perigo.

Agora, os próximos passos dos personagens serão decisivos para definir o futuro da dupla na novela.

O que acontece com Ari e Brisa nos próximos capítulos de Travessia?

Os resumos da novela mostram que Ari e Brisa vão tentar fazer um acordo nos próximos capítulos de Travessia, mas logo retomarão a guerra. Como o rapaz pediu que ela mudava seu depoimento para a polícia, a maranhense vai propor que ele então que ele lhe dê a guarda de Tonho.

Porém, a dupla não chegará a um consenso. Na semana que vem, Ari enviará um áudio com ameaças contra a ex-namorada e ela mostrará a gravação para a polícia. Isso acabará prejudicando o rapaz, que terá sua prisão decretado por coerção de testemunhas.

No entanto, ele escapará da cadeia e logo viajará de volta para Mandacaru. Ari irá atrás da mãe, Nubia (Drica Moraes), que após se decepcionar ao descobrir os crimes do filho, voltará para o Maranhão acompanhada do neto.

Ari convidará Brisa para a viagem e dirá para a moça que ela pode ir com ele para buscar Tonho. As intenções da personagem de Lucy Alves ainda são segredo, mas pelo andamento da história, ela pode acabar preparando uma armadilha para o rapaz, já que Guerra e Cidália (Cassia Kis) vão alertar Brisa que ela tem cartas na manga que podem causar a prisão do ex para que ela fique de vez com o filho.

Apesar dos conselhos de Guerra e Cidália, não será nada fácil para Brisa reconquistar a guarda do filho, mesmo com a prisão de Ari decretada por conta do áudio de ameaças. Isso porque os resumos também mostram que Brisa será identificada por uma mãe que teve o filho sequestrado e mais duas testemunhas estarão contra a jovem no caso.

Ela passará por acareação na delegacia e a advogada Laís (Indira Nascimento) informará a cliente pouco depois que ela perdeu todos os direitos sob Tonho, o que deixará a moça desesperada.

Após acusações, Brisa terá a ajuda de Oto

Quem torce pelo casal Brisa e Oto (Romulo Estrela) logo terá cenas dos dois para conferir. Após Brisa ser identificada pela mãe da criança sequestrada, ela conversará com o hacker, que vai prometer que tentará resgatar a foto do cartaz falso que apareceu no começo da trama e identificava a ex-namorada como a suposta criminosa.

Além disso, o possível retorno do casal está cada vez mais próximo. Nos capítulos da semana de 10 de abril, o casamento de Oto e Bia (Clara Buarque) dará errado. A jovem fará uma brincadeira durante a cerimônia e o juiz cancelará tudo.

Vandami (Raul Gazolla) será o responsável por contar a fofoca para Brisa. Depois disso, Brisa e Oto voltarão a se encontrar, o que pode ajudar os sentimentos da dupla aflorarem novamente.

