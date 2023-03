Brisa está grávida de Oto e bebê é chave de mistério em Travessia

Brisa tem lutado para recuperar a guarda de seu filho Tonho (Vicente Alvite), mas o teste de DNA aponta que ela não é a mãe da criança, por isso a mocinha tem se desesperado. Outra notícia inesperada irá atingir a protagonista nos próximos capítulos da novela Travessia, o que pode ser sua salvação. Brisa está grávida de Oto (Romulo Estrela)? Trama de mocinha caminha para esse desfecho.

Brisa descobre gravidez nos próximos capítulos de Travessia

Conforme adiantado pelo Notícias da TV em novembro de 2022, Brisa descobrirá que está a espera de um filho de Oto. Se a trama se confirmar nos próximos episódios do folhetim de Gloria Perez, o nascimento da criança será essencial para provar que a maranhense tem uma condição rara chamada "quimera" e é a verdadeira mãe de Tonho.

Pelo andamento da trama, uma gravidez de Brisa faz sentido para que a mocinha consiga dar a volta por cima. Os resumos cedidos pela emissora mostram que nas próximas cenas de Travessia, a jovem terá problemas com a justiça, novamente envolvendo a fake news que a acusou de ser uma ladra de crianças no começo da novela.

Como os testes de DNA de Tonho deram negativo para qualquer traço genético envolvendo Brisa, a situação maranhense levantará perguntas. "Você está sendo suspeita de sequestro de crianças (...) Fora os dois raptos do Tonho", alertará Laís (Indira Nascimento).

A advogada vai aconselhar que o melhor para a situação da cliente seria que Ari tirasse o nome de Brisa do inquérito como suspeita de ser sequestradora. A dupla de ex-noivos irá conversar, mas acabará em acusações um contra o outro.

Brisa tentará persuadi-lo e dirá que muda seu depoimento a favor de Guerra (Humberto Martins) se conseguir a guarda de Tonho. Mas ao mesmo tempo, ela será bombardeada por sugestões de todos os lados. Guerra e Cidália dirão para a moça que ela pode provocar a prisão de Ari e assim garantir a guarda de Tonho, o que deve a deixar em dúvida.

Uma gravidez seria essencial para que Brisa conseguir provar no nascimento da criança que ela tem um problema genético, o que seria a causa do erro no teste de DNA de Tonho. E assim, o bebê só poderia ser de Oto, já que a maranhense não se envolveu com mais ninguém desde que terminou o noivado com o personagem de Romulo Estrela.

Afinal, o que é uma mulher quimera?

A condição rara que explica a situação de Brisa se chama quimera. Nela, a pessoa tem sequências diferentes de DNA no corpo por causa de óvulos que se fundiram durante a formação do embrião.

Explicando de forma simples, seria como se o indivíduo tivesse o próprio DNA no corpo, assim como de um irmão gêmeo que não chegou a se formar. A condição exemplifica porque Brisa não aparece como mãe de Tonho no teste de DNA, mas Ari permanece como pai.

VOTAÇÃO: com quem Brisa fica no final da novela Travessia?

De inimigas a amigas: Brisa e Chiara vão se aproximar

As novas situações de Brisa e Chiara - que recentemente descobriu que está grávida de Ari - vão fazer com que as personagens de Lucy Alves e Jade Picon se aproximem na trama.

Picon adiantou para o site oficial da emissora agora em março que Chiara estará desamparada por conta do término com Ari e a descoberta do bebê, já Brisa ficará desesperada por não conseguir Tonho de volta. Como as duas estarão sofrendo por ações do mesmo homem, acabarão criando um laço.

"Independentemente dos problemas que elas têm, vão deixar isso um pouco de lado", explicou a ex-BBB. Ela completou ao dizer que haverá sororidade nas condutas das personagens, que começarão a se ajudar.

Afinal, a relação das duas irá se estreitar ainda mais. Se Chiara mantiver a gravidez na novela Travessia e der a luz ao seu bebê, a criança será meia irmã de Tonho.