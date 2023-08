Ator que faz Hélio em Terra e Paixão é o marido da Tatá Werneck?

Rafa Vitti entra na novela Terra e Paixão interpretando Hélio, novo engenheiro contratado da Cooperativa que mexerá com o coração de Petra (Debora Ozório). O personagem se aproximará da agrônoma enquanto ela vive uma crise no casamento com Luigi (Rainer Cadete) e deve causar uma reviravolta na vida da jovem. Na vida real, o rapaz é comprometido com uma colega da novela.

Rafa Vitti e Tatá Werneck estão casados?

Quem interpreta Hélio em Terra e Paixão é o ator Rafa Vitti, 27, que é casado com a atriz e comediante Tatá Werneck, 39, que também está no elenco da novela interpretando Anely.

O casal se conheceu em 2016, mas demoraram um tempinho para de fato engatarem um namoro. Werneck revelou que Vitti precisou de alguns meses para conquistá-la, já que ela se preocupava com a diferença de idade entre eles - a humorista é 12 anos mais velha que o marido.

Depois de quase três anos de namoro, Tatá Werneck e Rafa Vitti se casaram em 2019 em uma cerimônia íntima apenas para família e amigos. "Casamos com qualquer roupa no sofá de casa. Somos simples. Bagunceiros e bagunçados", escreveu a Anely de Terra e Paixão em suas redes sociais.

A primeira filha do casal, Clara Maria, nasceu em outubro de 2019. A garotinha sempre aparece ao lado dos pais e faz sucesso na web com tamanha fofura.

Em janeiro, o casal completou seis anos de relacionamento. "6 anos, 51840 horas, 3110400 minutos , 186624000 segundos: que escolhemos construir o que hoje é realidade. Te amo e amo nossa família", escreveu o ator.

Essa será a primeira vez que Tatá Werneck e Rafa Vitti estarão juntos em uma novela. Os dois fazem parte do mesmo núcleo, que também envolve os personagens Luigi e Petra, e possivelmente podem compartilhar algumas cenas. Ao Gshow, o ator falou que já encontrou a esposa nos bastidores das gravações.

Atualmente, na novela, Petra é casada com Luigi. No entanto, o italiano está traindo a esposa com Anely, que passou a trabalhar na empresa de Antônio La Selva.

Quem é Hélio em Terra e Paixão?

Hélio entra em cena a partir do capítulo previsto para 10 de agosto, quinta-feira. O novo funcionário da cooperativa encontrará Petra passando mal após tomar remédios tarja preta e socorrerá a agrônoma.

Quem não vai gostar nada da aproximação do engenheiro e da jovem será Luigi. O italiano vai ver os dois juntos e ficará enciumado com o novo amigo de sua esposa. Ao mesmo tempo, o golpista segue tendo um caso com Anely, o que já está gerando desconfiança em Petra.

Após o encontro com a agrônoma, Hélio ficará balançado e começará a pensar na jovem. Já a filha de Antônio, que estará vivendo um casamento cada vez mais frio, começará a desabafar com o engenheiro, o que vai aproximar ainda mais os dois.

Em cenas previstas para irem ao ar em 12 de agosto, sábado, Petra e Hélio vão chegar juntos de carro na empresa da família La Selva. Luigi pedirá explicações a esposa, que se recusará a responder os questionamentos do marido.

O casamento de Luigi e Petra de fato deve desandar, mas não somente por conta do interesse de Hélio. Mais adiante na trama de Walcyr Carrasco, a caçula descobrirá que o marido está tendo um caso com Anely e que só está interessado no dinheiro do família.

Também é possível que o italiano engate um caso com Irene (Glória Pires), com quem vai articular o roubo da fortuna do clã La Selva.

