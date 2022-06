Vanessa Gerbelli: como está a Lindinha do Cravo e a Rosa

Vanessa Gerbelli interpretou Lindinha no começo dos anos 2000 e até hoje é lembrada pelo papel. Ainda na ativa na carreira e atualmente com série na Netflix é como está a Lindinha do Cravo e a Rosa. Na trama, a jovem atormentava a vida de Catarina, mas se fingia de boa moça na esperança de conquistar Petruchio. Hoje, a famosa está longe das novelas desde 2018, mas continua somando trabalhos nas telinhas, cinema e no teatro.

Como está a Lindinha do Cravo e a Rosa hoje em dia?

Vanessa Gerbelli está com 48 anos de idade e continua com a agenda a todo vapor. O trabalho mais recente da atriz é a série Maldivas, que estreou em junho no catálogo da Netflix. Na produção, a famosa interpreta Patrícia, mãe da personagem de Bruna Marquezine, que já contracenou com a atriz antes. As duas também foram mãe e filha em Mulheres Apaixonadas, quase 20 anos atrás.

Até março deste ano, Vanessa também esteve no espetáculo Copacabana Palace – O Musical, ao lado de Claudio Lins e Suely Franco, a Mimosa de O Cravo e a Rosa. Antes deste projeto de como está a Lindinha do Cravo e a Rosa, ela também apareceu na peça Sombras no Final da Escadaria.

De 2019 a 2020, a atriz trabalhou na série A Divisão, original da Globoplay. Na mesma época, ela também trabalhou em alguns filmes, Amor Assombrado e Socorro, Virei uma Garota.

Em 2018, a atriz esteve na Record, em que interpretou Herodias na novela bíblica Jesus. O trabalho na emissora de Edir Macedo foi o último folhetim da famosa. A última novela da atriz na TV Globo foi Novo Mundo, em 2017.

Antes disso, ela se dividiu entre trabalhos nas duas emissoras e também apareceu em Malhação (2015 – 2016), Sete Vidas (2015), Em Família (2014), Vidas em Jogo (2011 – 2012), A História de Ester (2010), A Lei e O Crime (2010), Amor e Intrigas (2007 – 2008), Prova de Amor (2005 – 2006), Da Cor do Pecado (2004) e Kubanacan (2003 – 2004).

Para quem não sabe, O Cravo e a Rosa foi a primeira novela da carreira de Vanessa Gerbelli. Após o sucesso como a personagem Lindinha, ela foi chamada para Brava Gente (2001), Desejos de Mulher (2001), o filme Carandiru (2003) e então Mulheres Apaixonadas (2003), um de seus trabalhos mais famosos.

Final de Lindinha na novela O Cravo e a Rosa

Lindinha é desmascarada no final de O Cravo e a Rosa, mas se arrepende de suas maldades e arranja um novo amor. A jovem fingiu por grande parte da trama que era uma moça inocente e angelical e chegou a montar diversas armações para separar Petruchio de Catarina, pois amava o caipira.

No entanto, Lindinha é expulsa da fazenda depois que as enganações da moça são reveladas e o casal protagonista vivido por Adriana Esteves e Eduardo Moscovis descobre a verdadeira fase da moça. Mais tarde, mais maldades são reveladas na lista de crimes da jovem, quando Mimosa revela que foi chantageada pela garota.

Apesar de tudo, ela se arrepende de suas ações e pede perdão. Depois, Lindinha ganha um final feliz ao lado de Januário, quem desprezou por grande parte da novela. Ela ainda acaba endinheirada, já que Januário fica rico ao herdar toda a herança de Joaquim.

