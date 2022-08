Ator que fez o Mudinho em O Cravo e a Rosa: como está Carlos Evelyn

Veja o que mudou na vida do ator que fez o Mudinho em O Cravo e a Rosa, Carlos Evelyn - Foto: Reprodução/Globo

Carlos Evelyn, o ator que fez o Mudinho em O Cravo e a Rosa, está longe da televisão há mais de uma década. Porém, o famoso voltou a chamar a atenção do público desde o final de 2021, quando a obra de Walcyr Carrasco voltou para as telinhas da Globo. Na trama dos anos 2000, Carlos interpretou o personagem Fábio, que ficou mais conhecido como “Mudinho”, quando fingiu não poder falar por causa de uma aposta para conquistar a difícil Lourdes (Carla Daniel).

Por onde anda o ator que fez o Mudinho em O Cravo e a Rosa?

Carlos Evelyn hoje tem 52 anos de idade e não é mais ator. Sobrinho da atriz Renata Sorrah – a eterna Nazaré de Senhora do Destino – Carlos decidiu abandonar a vida de artista e hoje se dedica ao meio corporativo. Segundo o perfil do ex-ator no Linkedin, hoje ele é diretor financeiro (CFO) e também Co-Fundador de uma empresa privada. Ele tem formação pela Universidade de São Paulo (a USP) e também pela École des Ponts Business School, Escola de Negócios localizada em Paris, na França.

Carlos Evelyn é bastante discreto sobre sua vida pessoal e não marca presença nas redes sociais, só aparecendo de vez em quando em raros cliques de familiares. Os últimos trabalhos do ator que fez o Mudinho em O Cravo e a Rosa na frente das câmeras foi no filme Ó Pai, Ó (2008) e na novela Páginas da Vida (2006), que recentemente foi reprisada no canal Viva e agora é substituída pela reexibição de Caminhos da Índia.

Além desses trabalhos, ele também esteve na novela Celebridade, como o personagem Oscar e é claro em O Cravo e a Rosa. Sua primeira novela foi Andando Nas Nuvens (1999) de Euclydes Marinho, em que interpretou o personagem Nicolau.

Relembre – Como Lourdes e Bárbara descobrem a verdade sobre Mudinho?

Mudinho é desmascarado por Catarina (Adriana Esteves). A esposa de Petruchio descobre que o rapaz está enganando suas amigas ao fingir ser mudo e conta tudo para Lourdes e Bárbara. Catarina só revela a informação depois que recebe a ajuda das personagens de Carla Daniel e Virginia Cavendish para desfazer o noivado de Bianca (Leandra Leal) com Heitor (Rodrigo Faro) e deixa as moças chocadas.

“Não é mudo coisa nenhuma, nunca foi, fala pelos cotovelos”, dispara a mulher. Lourdes e Bárbara se revoltam e resolvem confrontar o rapaz. Elas vão até Fábio, e usam os ovos que o falso mudo havia comprado para jogar nele. Em seguida, exigem que ele mostre que sabe falar. O homem fica sem saída e acaba confessando.

No entanto, no final de O Cravo e a Rosa, tudo acaba se acertando. Lourdes e Bárbara perdoam o rapaz e aparecem abraçados com ele no casamento de Bianca e Edmundo, como uma espécie de “trisal”.

Veja como foi:

Carlos Evelyn é irmão de atriz famosa

Para quem não sabe, o ator que fez o Mudinho em O Cravo e a Rosa é irmão da atriz Deborah Evelyn. A famosa é seis anos mais velha que Carlos e já trabalhou duas vezes na mesma novela que o irmão. A dupla apareceu nos folhetins Páginas da Vida, em 2006, e Celebridade, que ficou no ar de 2003 a 2004.

Carlos soma poucas produções em seu currículo de ator, mas Débora tem uma lista longa. A famosa começou a carreira na TV Globo em 1983 com a minissérie Moinhos de Vento e desde então não parou mais. Ela esteve em projetos famosos como Selva de Pedra (1986), Hipertensão (1986 – 1987), Bebê a Bordo (1988), Desejo (1990), Fera Ferida (1993), A Muralha (2000), Um Anjo Caiu do Céu (2001), Brava Gente (2001), Desejos de Mulher (2002), Sob Nova Direção (2004), JK (2006), Caras % Bocas (2009 – 2010), Insensato Coração (2011), Sangue Bom (2013), A Regra do Jogo (2015 – 2016), Tempo de Amar (2018), entre outros.

As novelas mais recentes da atriz foram Verdades Secretas, a temporada que foi lançada em 2021, e A Dona do Pedaço, em 2019, ambas de Walcyr Carrasco. Na produção do ano passado ela interpretou Betty e na de 2019 viveu a personagem Lyris Mantovani Aguiar.

Leia também

Kiki da novela O Cravo e a Rosa é irmã de famosa; conheça família