Kiki da novela O Cravo e a Rosa é irmã de famosa; conheça família

Rejane Arruda foi quem interpretou Kiki da novela O Cravo e a Rosa, no começo dos anos 2000. A atriz está longe das novelas desde 2006, quando atuou no SBT, mas voltou a chamar a atenção do público com a reprise na TV Globo. Mesmo longe dos folhetins, a famosa continua trabalhando como atriz, além de hoje também ocupar outras áreas da profissão. E falando em fama, a atriz é irmã de Carolina Kasting, outro nome que fez sucesso nas telinhas.

Kiki da novela O Cravo e a Rosa é irmã da atriz Carolina Kasting

Rejane Arruda, a Kiki da novela O Cravo e a Rosa, é a irmã mais velha da atriz Carolina Kasting. Rejane completou 51 anos em janeiro deste ano e Carolina completou 47 anos agora em julho. Ambas atuaram na TV Globo, emissora que as lançou, mas em produções diferentes.

Rejane começou a carreira das telinhas nos anos 2000 como a personagem Kiki na novela O Cravo e a Rosa. Já o primeiro trabalho de Carolina na emissora aconteceu alguns anos antes, em 1997, com Anjo Mau. Depois, ela atuou em Anjo de Mim (1996 – 1997), Hilda Furação (1998), Briga (1998), Terra Nostra (1999 – 2000), Porto dos Milagres (2001), Mulheres Apaixonadas (2003), Kubanacan (2003), Cabocla (2004), O Profeta (2006 – 2007), Escrito nas Estrelas (2010), O Astro (2011), Amor Eterno Amor (2012), Amor à Vida (2013 – 2014), Malhação (2015) e Além do Tempo (2015).

De 2018 a 2019, Carolina atuou na produção portuguesa Valor da Vida e então voltou às telas da Globo de 2020 a 2021, quando foi Agnees Romantini em Salve-se Quem Puder, sua última novela até então. Ela está em um relacionamento de mais de 20 anos com o ator e diretor de teatro Mauricio Grecco.

Já Rejane esteve em um número menor de produções nas telinhas. Depois de ser Kiki na novela O Cravo e a Rosa, ela atuou em Jamais te Esquecerei (2003), Essas Mulheres (2005) e na novela Cristal (2006), do SBT.

Quem são os pais das atrizes?

Rejane Arruda, a Kiki da novela O Cravo e a Rosa, e seus irmãos, são filhos da escritora e psicóloga Yara Kasting Arruda e do engenheiro Sergio Arruda.

Ao NSC Total, em 2013, Yara revelou que participava de concursos de beleza na juventude e que escutou de muitas pessoas que devia se tornar atriz, mas ela nunca se aventurou na carreira, como aconteceu com as filhas. Yara não é famosa, tem uma conta aberta no Instagram com menos de 300 seguidores e publica muitas fotos dos filhos, que chama de “os três arteiros”.

Rejane e Carolina tem um irmão

A Kiki da novela O Cravo e a Rosa e Carolina Kasting também são irmãs de Guga Arruda, que seguiu carreira em um ramo bem distante da arte, o surf. O atleta foi surfista profissional durante anos, se especializou em ondas grandes e foi Bicampeão Catarinense de Surf Profissional, das temporadas de 1995 e 1999, e Campeão Brasileiro de surf pro/master 45.

Hoje, Guga é professor de surf e treinador de atletas. Ele se formou pela ACESS (Associação Catarinense de Escolas de Surf) em 2005. Ele também está a frente da empresa Powerlight Surfboards, que cria designs e fabrica pranchas.

Guga é casado com Milene Arruda, com quem tem dois filhos, Marina Arruda e Arthur Arruda. Ambos compartilham a paixão do pai pelo surf e também compartilham cliques na água em cima de pranchas nas redes sociais.

Por onde anda a Kiki da novela O Cravo e a Rosa

Rejane Arruda está longe da televisão, mas ela não se afastou do teatro e do cinema. Nos últimos anos, ela esteve nos filmes e curtas As Órbitas da Água (2020), Primavera (2018), No Shelter (2017), Eclipse Solar (2016), Dinossauros (2015), Amador (2014), Medo de Sangue (2011), Cidade do Tesouro (2008) e Corpo (2007), além da série Sui Generis (2017).

Ela também dirigiu a peça Hamlet em 2014, além de trabalhar com pesquisa e encenação de teatro desde 2006. Além disso, a Kiki da novela O Cravo e a Rosa tem mestrado e doutorado em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo (USP) e também dá aulas.

Leia também

Por onde anda Taumaturgo Ferreira, o Januário de O Cravo e A Rosa