Morte Zé Lucas em Pantanal? Filho de Zé Leôncio leva um tiro

José Lucas de Nada será vítima de um tiro na novela da TV Globo e ficará entre a vida e a morte. O personagem desaparece da vista de todos após ser baleado, o que deixa a família Leôncio preocupada com a possibilidade da morte de Zé Lucas em Pantanal. Mas nem tudo está perdido para o rapaz, que conta com uma ajuda mágica.

A morte de Zé Lucas acontece em Pantanal?

Herdeiro de José Leôncio será levado pela morte em Pantanal? Se a história se repetir, o jovem será atingido por um tiro, ficará desaparecido, mas sobreviverá graças ao Velho do Rio, seu avô.

Tudo acontece por culpa de Tenório, que contrata um jagunço para iniciar sua vingança contra uma longa lista de personagens: José Leôncio e os filhos do fazendeiro, Alcides e Maria Bruaca.

A quase morte de Zé Lucas em Pantanal acontece da seguinte forma. Teodoro é contratado por Tenório para sua vingança, mas ninguém sabe o real trabalho do jagunço. O vilão chega a fazer amizade com Marcelo e os demais filhos de Zuleika, que nem suspeitam do personagem.

Zé Lucas então se torna a primeira vítima do matador de aluguel em Pantanal. O filho mais velho de José Leôncio leva um tiro do jagunço. O caminhoneiro não é encontrado pela família, que começa a se preocupar. Irma tem uma visão e afirma que o rapaz está morto, o que piora a situação.

No entanto, o que ninguém sabe é que Zé Lucas está sob os cuidados do velho do rio em Pantanal, e por isso não morre. Pouco depois de seu tratamento com a entidade, ele retorna para a fazenda e surpreende a todos.

Para quem ficar com raiva de Teodoro por causa da quase morte de Zé Lucas em Pantanal, pode ficar despreocupado que o vilão terá o que merece. Depois de cometer seus crimes na novela, Teodoro encurrala Juma na tapera, que na ocasião está grávida, e diz que vai machucá-la, assim como ao bebê. A moça vira onça e mata o jagunço.

Zé Lucas vai se envolver com jornalista

Antes da quase morte de Zé Lucas na novela Pantanal, o personagem passa por altos e baixos quando o assunto é os desejos do coração. Ele se envolverá com a jornalista Érika (Marcela Fetter), que aparecerá no local para fazer reportagens sobre o bioma.

Porém, nada do esperado irá acontecer. Após viver alguns dias de um romance ardente com a jovem, José Lucas se despedirá da moça. Porém, alguns capítulos depois, Érika retornará e afirmará uma gravidez.

O filho de José Leôncio será pressionado pelo pai da moça e assim resolverá se casar. No entanto, segundo o Observatório da TV, tudo vai por água abaixo quando ele descobre que a moça estava fingindo a gravidez.

Final de José Lucas

José Lucas se apaixona por Juma ao longo da novela, se envolve com Erika e ainda arrebata outros corações, mas seu verdadeiro amor é Irma. Os dois terminam lado a lado na novela, após a relação da tia de com Trindade chegar ao fim. Irma tem um filho com o violeiro, que vai embora, mas não sem antes pedir que José Lucas cuide da mulher e da criança.

Depois que Irma e José Lucas se apaixonam, o rapaz a pede em casamento. Ela aceita e afirma já ter esquecido Trindade de uma vez por todas. Os dois passam a criar Anterinho juntos.

José Lucas encontrou sua família de sangue depois que conseguiu trabalho com Tulio:

Quem ainda vai morrer na novela Pantanal?

A morte de Zé Lucas não irá acontecer em Pantanal, mas isso não significa que todos os outros personagens estão salvos. José Leôncio, Levi e Tenório ainda vão bater as botas na novela da TV Globo.

Levi será o primeiro dos três a se despedir da trama. O personagem de Leandro Lima será devorado por piranhas após um novo embate com Tibério e Juma. Tudo irá acontecer, pois o peão não deixa Muda em paz.

Depois, quem vai dizer tchau é Tenório, porém, isso só acontecerá nos últimos capítulos do folhetim. O vilão será assassinado por Alcides, que busca vingança após sua castração. O ex-funcionário de Tenório enfia uma lança na barriga do marido de Maria Bruaca e jogo o corpo no rio para as piranhas.

Por último, a morte de Zé Leôncio em Pantanal acontece no desfecho da trama. Depois de se casar oficialmente com Filó, o fazendeiro tem um infarto e não sobrevive. Os negócios da família passam para as mãos de Jove, que conta com a ajuda dos irmãos na tarefa.

Leia também

Juma fica com Jove no final? Relembre desfecho