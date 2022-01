Arthur Aguiar novelas: ator esteve em Rebelde e Malhação

Confirmado no BBB 22, Arthur Aguiar é conhecido por seu trabalho em novelas da Globo e da Record. Ele ficou famoso por interpretar Diego na versão brasileiro e por suas participações em três temporadas de Malhação. O famoso também já atuou junto com Linn da Quebrada, outra participante do reality, no seriado Segunda Chamada.

Quais foram as novelas que Arthur Aguiar fez?

O ator Arthur Aguiar tem um longo currículo na televisão. Sua estreia foi em 2009, quando interpretou um grafiteiro em Malhação. Ele também fez pequenas participações Cama de Gato (2009) e Tempos Modernos (2010).

Mas foi em 2011 que o nome de Arthur Aguiar ficou realmente conhecido. Na Record, fez parte do elenco protagonista de Rebelde Brasil, junto com Sophia Abrahão, Lua Blanco, Chay Suede, Micael Borges e Mel Fronckowiak. A novela fez um grande sucesso no país e os integrantes fizeram shows por todo o Brasil.

Em 2014, Arthur retornou para a Globo. Em 2014, conquistou seu primeiro papel de destaque na emissora, como Duca, um lutador que mantinha um relacionamento turbulento com Bianca (Bruna Hamú) em Malhação: Sonhos.

Interpretou Osório em Êta Mundo Bom! (2016) e o mulherengo Diego em O Outro Lado do Paraíso (2017). Também fez participações em mais uma temporada de Malhação, agora em Vidas Brasileiras (2018). No ano seguinte, Arthur viveu Evandro no seriado Segunda Chamada, no qual fez par romântico com Linn da Quebrada. O personagem namorava a travesti Natasha, mas tinha vergonha de sua amada.

Foi participante da 12ª temporada da Dança dos Famosos e em 2021, retornou para participar da Super Dança, na época apresentada por Tiago Leifert.

Ator está confirmado no BBB 22

O nome do famosos já estava sendo especulado desde novembro de 2021 e foi confirmado pela Globo durante a divulgação da lista oficial de participantes. Ele é parte do grupo Camarote, ou seja, famosos que foram convidados pela produção do reality para entrar no jogo.

Arthur diz que encara o programa como oportunidade para recomeçar, de se reconectar com ele mesmo e com seu público. “Chance para que qualquer pessoa que tenha dúvida sobre mim ou sobre minhas atitudes possa me assistir e tirar suas próprias conclusões”, disse.

Isso porque o famoso foi rodeado de polêmicas nos últimos anos. Em 2017, se casou com Mayra Cardi, com quem tem uma filha, Sophia. O relacionamento chegou ao fim em 2020, quando um escândalo de que o ator teria traído a mulher 16 vezes repercutiu na imprensa. Os dois acabaram reatando a relação no ano passado.

O BBB 22 começa na segunda-feira, 17 de janeiro, às 22h25, horário de Brasília.

Leia também: Que horas passa o BBB 22 e como assistir ao vivo