BAND vai passar o UFC hoje? Como assistir luta neste sábado - 11/03

Las Vegas é o palco do UFC hoje. A luta principal entre Petr Yan e Merab Dvalishvili no peso-galo não vale cinturão, mas promete servir muito entretenimento aos apaixonados por artes marciais. Neste sábado, 11 de março, o UFC Las Vegas será exibido para todo o Brasil a partir das 17h (Horário de Brasília).

O Card Preliminar e o Principal apresentam 13 lutas para o público. O octógono mais famoso do planeta contará com a presença de quatro brasileiros: Raphael Assunção, Vitor Petrino, Ariane Lipski e Bruno “Bulldog” Silva. A luta de Ricardo Ramos foi cancelada porque ele pesou acima do limite permitido na categoria.

Saiba como assistir ao evento neste sábado.

Onde assistir o UFC hoje?

O canal da Band NÃO vai transmitir o UFC hoje. A programação da emissora disponível no site oficial não consta o evento de artes marciais.

Com início às 17h (horário de Brasília), o serviço de streaming UFC Fight Pass é quem vai transmitir todas as lutas neste sábado para todo o Brasil. Só quem é assinante tem acesso à plataforma, disponível por R$ 29,90 por mês ou R$ 298,80 no ano.

Enquanto isso, as três primeiras lutas do Card Preliminar no evento estarão disponíveis de graça no canal do UFC Brasil no Youtube e também no Facebook. Dá para assistir no computador e também no dispositivo móvel.

Luta de Yan x Dvalishvili

A luta principal da noite no UFC Las Vegas traz a disputa entre Petr Yan e Merab Dvalishvili, atuais 2º lugar e o 3º em peso-galo respectivamente. Prevista para cinco rounds, os atletas podem pesar até uma libra acima do limite da categoria em lutas sem cinturão.

Yan encara uma sequência de duas derrotas no UFC, enquanto Merab tem oito vitórias seguidas. Enquanto isso, Aljamain Sterling é o líder da categoria peso-galo. O resultado neste sábado pode mexer com a classificação em busca do tão sonhado título na temporada.

Fique por dentro do UFC Las Vegas e confira todas as lutas deste sábado.

CARD PRELIMINAR - início às 17h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Karl Williams x Lukasz Brzeski

Peso-galo (até 61,2 Kg): Raphael Assunção x Davey Grant

Peso-médio (até 83,9 Kg): Sedriques Dumas x Josh Fremd

Peso-galo (até 61,2 Kg): Mario Bautista x Guido Cannetti

Peso-galo (até 61,2 Kg): Victor Henry x Tony Gravely

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ariane Lipski x JJ Aldrich

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tyson Nam x Bruno Silva

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Carlston Harris x Jared Gooden

CARD PRINCIPAL - início às 20h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Petr Yan x Merab Dvalishvili

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Alexandr Romanov

Peso casado (até 97,5 Kg): Nikita Krylov x Ryan Spann

Peso-galo (até 61,2 Kg): Said Nurmagomedov x Jonathan Martinez

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Vitor Petrino x Anton Turkalj

Assista as três primeiras lutas de graça no Youtube.



