Qual novela vai substituir Chocolate com Pimenta em 2023 - Foto: divulgação

Dos anos 90, veja qual novela vai substituir Chocolate com Pimenta em 2023

Dos anos 90, veja qual novela vai substituir Chocolate com Pimenta em 2023

Após nove meses no ar, Chocolate com Pimenta se despede das telinhas neste mês de junho e a TV Globo escolheu um sucesso dos anos 90 para voltar à TV. Veja qual folhetim será reprisado e quando começa.

Mulheres de Areia vai substituir Chocolate com Pimenta em 2023

A partir do dia 26 de junho, a TV Globo vai exibir a novela Mulheres de Areia, escolhida para substituir o sucesso de Chocolate com Pimenta. A trama vai ao ar a partir das 14h45, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira.

A novela de Ivani Ribeiro foi exibida pela primeira vez em 1993 e conquistou a audiência do canal, com uma média de 50 pontos. O sucesso da trama é tanto que ela já foi reprisada outras vezes, sendo a primeira vez em 1996, depois em 2011.

A novela substituta de Chocolate com Pimenta traz um tema diferente, mas cheio de rivalidades. A trama conta a história das gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires, à época com 29 anos.

A novela tem no elenco Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos), como também Marcos Assunção (Guilherme Fontes). Marcos Frota interpretou o icônico Tonho da Lua, personagem lembrado até hoje.

Como assistir Mulheres de Areia online?

Os capítulos de Mulheres de Areia são disponibilizados no Globoplay de segunda a sexta, após a exibição na TV. Mas para ter acesso ao conteúdo, é necessário ser assinante da plataforma de streaming - os planos custam a partir de R$ 24,90, que podem ser pagos com cartão de crédito ou carteiras digitais.

O Globoplay libera gratuitamente apenas o sinal ao vivo da emissora, mediante cadastro. Quem deseja assistir a novela que vai substituir Chocolate com Pimenta, mas está longe da televisão, pode baixar o aplicativo ou acessar a plataforma pelo navegador do celular no horário em que a trama estiver sendo exibida na Globo.

Se quiser assistir Mulheres de Areia online a qualquer hora do dia, siga os passos:

Passo 1: entre no Globoplay pelo navegador ou, se preferir, baixe o aplicativo em um dispositivo móvel;

Passo 2: se você ainda não é assinante, será necessário adquirir um dos planos pagos para ter acesso ao conteúdo. Clique em 'assine já' no canto superior direito para prosseguir;

Passo 3: informe seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade;

Passo 4: escolha o pacote que deseja assinar e insira a forma de pagamento;

Passo 5: procure por 'Mulheres de Areia' no campo de busca.

>> Final de Chocolate com Pimenta último capítulo