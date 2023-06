Resumo de Chocolate com Pimenta: capítulos entre 12 e 16/06

O resumo de Chocolate com Pimenta traz as emoções finais da reprise do folhetim de Walcyr Carrasco. Os últimos capítulos mostram a vitória de Aninha (Mariana Ximenes) no tribunal e a recuperação de sua fortuna, enquanto Jezebel (Elizabeth Savala) fica na miséria. A protagonista também terá mais um desentendimento com Danilo (Murilo Benício).

Resumo de Chocolate com Pimenta de segunda-feira, 12 de junho

O capítulo de segunda-feira começa com a decisão do juiz sobre a herança de Ludovico. Com Miguel depondo a favor de Ana, e Olga a favor de Jezebel, o veredito final é dado quando Padre Eurico prova, através do livro de assinaturas da igreja, que o testamento apresentado pela vilã é falso.

O público também assiste ao pedido de casamento de Maurício para Selma, além de Olga tentando se livrar da confusão afirmando que não sabia de nada se Jezebel e Sebastian forem acusados.

Já Margot pede para que Beto espere mais um dia para ir embora. A situação de Graça piora, e o Dr. Paulo recomenda repouso absoluto. Celina promete que vai cuidar da irmã.

Veja: Qual o final de Celina em Chocolate com Pimenta?

Terça-feira, 13 de junho

O juiz ordena que todos os bens sejam devolvidos para Ana Francisca. Jezebel tenta jogar a culpa em Sebastian, alegando que ele foi o responsável pelo documento falsificado. Com o caos instaurado, a vilã é presa por desacato a autoridade, assim como Sebastian que também é levado para a delegacia.

Ana, Danilo e Tonico retornam para a antiga mansão. A protagonista demite Epaminondas da casa, mas lhe garante um trabalho na fábrica. Enquanto isso, Sofia defende Jezebel e Terêncio, mas manda que deixem Sebastian preso.

Após Jezebel sair da cadeia, Ana paga um hotel para a mulher já que ela não tem mais onde morar. Terêncio é afastado e Peixoto assume interinamente como delegado.

Já Guilherme ficará com medo da situação complicada de Graça e teme perder o filho. Quem lhe acalma é Celina, que pede que ele tenha esperanças. Olga afirma que vai tentar reconquistar Danilo.

Quarta-feira, 14 de junho

O resumo de Chocolate com Pimenta de quarta-feira traz Bárbara recebendo a notícia que seu amigo palhaço está chegando em Ventura.

De volta ao comando da fábrica, Ana Francisca chama toda sua família para retornar aos seus antigos postos de trabalho. A protagonista também fala para Miguel que vai passar metade da fábrica para ele. A decisão, no entanto, desagrada Danilo, mas a loira pede que ele pare com tantos ciúmes.

No hotel, Margot se recusa a servir camarões e champanhe para Jezebel. A dona do estabelecimento também oferece o emprego de gerente do hotel para Beto.

Já Bernardo se enfurece ao ver Cândida na casa, mas Inácia conta ao rapaz sobre Darlene e todos insistem que ele perdoe a mãe. O jovem cede e os dois se abraçam emocionados.

Ana Francisca também chama Reginaldo para trabalhar na fábrica, já que o lugar está cheio de dívidas. Jezebel pensa que será da diretora, mas Ana Francisca a coloca na cozinha. Olga começa a agir e diz para Danilo que Ana e Miguel foram para o escritório de Guilherme.

Veja: Graça morre em Chocolate com Pimenta e deixa filho para irmã

Resumo de Chocolate com Pimenta de quinta-feira, 15 de junho

No capítulo de quinta-feira, Ana Francisca pede que Guilherme prepare o documento para doar parte da fábrica para Miguel. Danilo continua reprovando a ideia e pede para que a esposa desista do estabelecimento, pois é isso que os separou anteriormente. Ana insiste e afirma que venderá suas joias para salvar o lugar da falência.

Ana pede para que colocar seu retrato pintado por Miguel na casa, mas Danilo pede para que ela só faça isso depois que o rapaz for embora.

Ainda na cadeia, Sebastian manda recado para que Sofia lhe ajude a sair de lá. O estado de saúde de Graça fica ainda pior, e Margot avisa Guilherme que ela pode ter problemas na hora do parto. Dr. Paulo confessa que jamais fez um parto, o que preocupa Guilherme.

Quando o palhaço volta à cidade, Bárbara pede que ele pinte um retrato especial.

Sexta-feira, 16 de junho

O resumo de Chocolate com Pimenta de sexta-feira mostra Olga comprando a tela e tintas para que o palhaço pinte um quadro de Ana nua. Bárbara pede que Olga descubra quando Ana Francisca vai levar o quadro para casa, para que possam fazer a troca.

O capítulo também mostra Ana avisando aos funcionários que não tem dinheiro para pagar os salários. A edição termina com Graça passando mal.

Veja: Com quem Dália termina em Chocolate com Pimenta?