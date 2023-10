Benaia morre em Reis? Guerreiro terá embate

Personagem de Angelo Coimbra vai ter briga com inimigo de Salomão.

O vilão Rezom (Nando Rodrigues) já invadiu o palácio, atacou Bateseba (Anna Lima), colocou a vida de Abisague (Patrícia França) em perigo e agora irá atentar contra a vida de Benaia (Angelo Coimbra) na novela Reis, o pai da loira. Benaia morre em Reis? Resumos indicam final trágico para o guerreiro.

Benaia vai morrer na novela Reis?

Benaia terá um grande embate com Rezom no capítulo desta sexta-feira, 13, na novela Reis, e ao que tudo indica, o pai de Abisague será morto pelo mau-caráter. Procurado em Israel, Rezom vai acabar diante do guerreiro de Salomão e o mercenário levará a melhor, pois conseguirá golpear o personagem de Angelo Coimbra, segundo mostra o resumo da trama.

O confronto entre o comandante e Rezom será bem na frente de Abisague, que despertou interesse no vilão por sua beleza alguns episódios atrás. O resumo da novela Reis não afirma que Benaia morrerá, mas pelas maldades que o personagem de Nando Rodrigues já realizou no folhetim, é bem provável que esta seja mais uma de suas atrocidades.

Os resumos dos próximos capítulos ainda não foram liberados pela Record TV para se ter certeza que este realmente será o fim de Benaia ou se ele aparecerá mais um pouco na história. Esta trama e possível desfecho de Benaia foi criado especialmente para integrar a trama da novela Reis, já que a Bíblia não revela como o comandante de Salomão morreu. Nas escrituras, Benaia deixa de aparecer depois de cumprir as ordens do rei de Israel para matar Adonias e Joabe e se tornar comandante, por isso não se sabe como foi o fim de sua vida.

Até mesmo o parentesco de Abisague e Benaia foi uma criação da trama da Record. Abisague aparece na Bíblia, mas é descrita apenas como uma bela mulher sunamita, sem a citação dos nomes de seus pais. Já Benaia, só o que se sabe de sua família é que ele era filho do sacerdote Joiada, não há menções sobre esposas ou filhos.

Confira - O que acontece com Abisague na novela Reis?

O que vai acontecer com Rezom?

Após a briga com Benaia, em que Rezom atingirá o israelita em cheio na frente de Abisague, o vilão de Nando Rodrigues deve continuar atormentando a vida de Salomão e Abisague no folhetim da Record. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre o mau-caráter, mas revela que ele foi um adversário de Israel por "todos os dias de Salomão", então sua história deve estar longe de terminar.

As escrituras não dizem como ele morreu, mas o momento deve ser mostrado de alguma forma pela novela Reis, que tem criado desfechos próprios para os personagens que não contam com sua história completa na Bíblia. Enquanto o vilão ainda estiver vivo e realizando maldades na trama, seus próximos passos devem ser correr atrás de Abisague, por quem ficou fascinado nos últimos capítulos.

Abisague também é odiada por Nebset (Priscila Ubba), a nova esposa de Salomão, e já foi drogada e humilhada pela princesa egípcia, então terá muitos problemas para lidar pela frente, ainda mais se estiver sem a proteção do pai, caso Benaia realmente morra em Reis.

A próxima temporada de Reis se chamará A Sabedoria e contará mais sobre o reinado e família de Salomão. A data de estreia ainda não foi revelada pela Record, mas pela quantidade de episódios espera-se que a atual fase do folhetim termine entre o final de outubro e começo de novembro.

Leia também - Novela Reis: Abisague foi esposa de Salomão na Bíblia ou não?