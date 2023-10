O que acontece com Abisague na novela Reis?

Abisague (Barbara França) passará por momentos de tensão nos próximos capítulos da novela "Reis". A personagem será sedada pela princesa Nut (Anita Amizo) e sequestrada. Ainda nesta semana, a filha do Faró terá que justificar ao pai por que fez isso com a loira.

Abisague é sequestrada em Reis

O sequestro de Abisague é arquitetado por Rezom (Nando Rodrigues), que foi preso depois de importunar a loira, mas consegue escapar do palácio com a ajuda de um aliado, levando os servos de Salomão (Guilherme Dellorto) a investigar quem autorizou a saída do rapaz.

Rezom se une à princesa Nut para afastar Abisague de Salomão, para que a personagem de Anita Amizo possa se aproximar do rei. A moça coloca um sedativo na bebida de Abisague, enquanto o rapaz a sequestra. As cenas estão previstas para irem ao ar nesta quarta-feira, 11.

No entanto, Salomão vai cobrar explicações da filha após o sequestro da loira. O resumo da trama desta semana indica que Abisague deve continuar nas mãos de Rezom nos próximos capítulos, já que a loira presenciará uma briga entre seu sequestrador e Benaia (Thiago Amaral), que terminará com o mercenário golpeando o israelita diante da personagem de Barbara França.

Os resumos dos próximos capítulos da novela "Reis" ainda não foram divulgados pela emissora, mas é provável que o enredo do sequestro de Abisague se estenda até a semana do dia 17 de outubro.

Quantas temporadas vai ter de Reis?

A nona temporada de "Reis" começou a ser exibida na última segunda-feira, 9, e ainda não tem previsão para terminar. Cada nova leva de episódios costuma ter uma duração de um a dois meses, dependendo do número de capítulos que serão exibidos na televisão. Atualmente, o público acompanha a temporada chamada "A Sucessão".

"Reis" está planejada para ter ao menos 10 temporadas. Os próximos capítulos que serão exibidos após o término da leva atual já receberam o nome de "A Sabedoria". A data oficial de lançamento ainda não foi divulgada, mas é possível que a décima parte da história chegue às telinhas no início do próximo ano, seguindo o padrão de lançamentos da emissora.

A primeira temporada de "Reis" começou a ser exibida em março de 2022, sob o título "A Decepção", contendo 24 episódios. Desde então, a Record já transmitiu mais oito partes da história: "A Ingratidão", "A Rejeição", "A Escolha", "A Perseguição", "A Conquista", "O Pecado", "A Consequência" e "A Sucessão".

Como assistir a novela?

Reis vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, horário de Brasília, logo após o "Jornal da Record". Aos sábados, a emissora reprisa os melhores momentos da semana no mesmo horário. O público pode acompanhar a novela pela televisão e também pelo PlayPlus, a plataforma de streaming da emissora.

Para assistir pela televisão, sintonize na Record no horário indicado. Se preferir acompanhar pelo streaming, siga os seguintes passos:

Passo 1: acesse o PlayPlus diretamente no navegador do seu computador ou smartphone em (https://www.playplus.com/). Também é possível baixar o aplicativo.

Passo 2: encontre a opção "Faça um teste grátis" na página inicial e escolha "Play gratuito". Faça o cadastro para ter acesso ao sinal da Record, incluindo a programação local de cada região e trechos de conteúdos da emissora.

Passo 3: preencha os campos com seus dados, incluindo nome, e-mail e escolha uma senha. Se preferir, você também pode usar as informações do Facebook ou Google para agilizar o processo.

Passo 4: assim que a transmissão estiver acontecendo, basta clicar na opção "No ar" no canto superior da tela para assistir a Novela Reis.

Os episódios também ficam disponíveis na plataforma de streaming para serem assistidos posteriormente, mas, nesse caso, é necessário ser assinante do plano pago para ter acesso.

