Novela Reis: Abisague foi esposa de Salomão na Bíblia?

O envolvimento de Salomão (Guilherme Dellorto) e Abisague (Barbara França) tem ficado cada vez mais intenso e a moça até se declarou para o rei de Israel. No entanto, ela não é a única em seu coração, já que seu romance com Naama (Ingrid Conte) teve vários desdobramentos e continua com altos e baixos. Mas afinal, Abisague foi esposa de Salomão ou a novela Reis tem tomado rumos diferentes da trama bíblica? Saiba as mudanças!

Novela Reis muda história de Abisague e Salomão

Ao que tudo indica pelo andamento da trama, Abisague vai se casar com Salomão em algum momento da trama da novela Reis. Nos capítulos recentes do folhetim, depois de negar seus sentimentos pelo filho de Davi, ela finalmente se entregou ao amor que sente pelo rapaz e declarou sua paixão por ele, que ficou nas nuvens com a notícia e beijou a moça.

No entanto, não foi assim que aconteceu na história bíblica. Nas escrituras, Abisague e Salomão não tiveram relacionamento e a moça apareceu em poucas passagens, apenas como a cuidadora do rei Davi em seus últimos dias de vida. Por isso, ela foi considerada uma das concubinas do soberano, mesmo que a Bíblia nunca tenha revelado se a dupla chegou a ir para a cama em algum momento.

A novela Reis modificou um pouco essa história e apesar de Abisague ter se tornado concubina de Davi, o folhetim adiantou a trama e não mostrou o rei na velhice. Ele deixou a coroa e a passou para Salomão, diferente do que ocorreu na Bíblia.

Além disso, outra diferença é que após a morte de Davi, Adonias tentou se casar com Abisague, para tentar proclamar o trono, já que ela esteve no harém de seu pai. No entanto, Salomão resolveu impedir que o irmão mais velho tivesse chances de conseguir poder para tomar o reino e mandou matá-lo. Adonias já morreu na novela, após tentar tomar o trono de Salomão, e antes dos últimos suspiros do pai.

Com todas essas mudanças entre a versão bíblica e a da novela, Abisague deve se tornar esposa de Salomão nos próximos capítulos e dividirá a posição com Naamá, que é a única esposa do rei citada por nome na Bíblia. Embora alguns conflitos do casal tenham sido criados apenas para o folhetim, como a gravidez antes do casamento, a relação de Salomão e Naamá realmente existiu nas escrituras. Inclusive, ela é a mãe do herdeiro dele ao trono, Roboão (Henrique Camargo), seu único filho citado por nome.

Apesar de Naamá ter sido a única esposa de Salomão com nome revelado na Bíblia, ele não foi um homem de poucas mulheres. As escrituras revelam que o filho de Davi teve no total setecentas esposas e trezentas concubinas. Segundo a Bíblia, a maior parte das mulheres de Salomão eram princesas e ele era conhecido por ser um homem diplomático, que fez acordos com muitas nações.

Abisague e Naamá terão mais uma rival pelo coração de Salomão

Já que a Bíblia não cita os nomes das esposas de Salomão, com exceção de Naamá, a novela Reis resolveu movimentar a trama do rei e além de adicionar Abisague ao seu triângulo amoroso, também terá a princesa Nebset (Priscila Ubba). A personagem apareceu pela primeira vez em capítulos da oitava temporada e nesta nona e atual fase ela terá destaque.

O pai da egípcia mandou uma mensagem para Salomão e a jovem ficou ansiosa com a possibilidade do Faraó ter a oferecido em casamento para o rei de Israel. Os resumos ainda não mostram o futuro da dupla, mas pelas chamadas da nona temporada, ao que tudo indica, os dois se envolverão e por isso é possível que Nebset se torne mais uma das esposas do soberano. Além disso, é citado na Bíblia que uma das princesas no harém de Salomão era uma egípcia, filha do Faraó - que não é citada por nome - então ela deve ser representada por Nebset em Reis.

Assim como nem todas as esposas de Davi se davam bem, é provável que as parceiras de Salomão também tenham conflitos na novela da Record. Abisague e Naamá não são nada amigas no momento e Nebset já deixou claro para o pai que não quer ser apenas mais uma no harém de Salomão, então a princesa egípcia deve tentar conquistar o seu espaço, o que pode desagradar muita gente.

