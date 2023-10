Nebset Reis: filha de faraó vai casar com Salomão?

Nebset vai se casar com Salomão em Reis e promete ser pesadelo para as outras esposas do rei - Foto: Reprodução/Record

O Faraó Siamun (Gustavo Ottoni), pai de Nebset (Priscila Ubba), enviará uma mensagem para Salomão (Guilherme Dellorto) nos próximos capítulos da novela Reis para selar uma aliança política com o rei de Israel. Isso significa que Nebset vai se casar com Salomão? Confira o que vai acontecer no folhetim da Record.

Nebset vai casar com Salomão?

Nebset e Salomão vão se casar no futuro da novela Reis. A união deles é descrita na Bíblia e a autora Cristiane Cardoso confirmou a informação no final de setembro no Instagram, em resposta aos questionamentos de alguns fãs do folhetim da Record.

Para quem não sabe, o nome de Nebset não é citado diretamente nas escrituras, mas na Bíblia é revelado que Salomão se casou com uma princesa egípcia. Então mesmo que seu nome e detalhes não tenham aparecido no texto, a novela Reis a incluiu na história, criando algumas características para a personagem, que é interpretada por Priscila Ubba.

A Bíblia não revela se eles tiveram filhos e como foi a união de Salomão com a filha do Faraó, que aqui ganhou o nome de Nebset. Por isso, ela tem personalidade própria criada para a novela Reis e ganhou alguns traços de vilã. O casamento da dupla terá caráter mais político, invés de uma paixão verdadeira como Salomão tem por Abisague (Patrícia França) e Naamá (Ingrid Conte).

E essa vilania da personagem Nebset será mostrada em breve. Sua tia, a princesa Nut (Anita Amizo), vai sequestrar Abisague nos próximos capítulos e colocará a vida da mulher em perigo. Ao que tudo indica nos resumos da novela Reis, Nebset fará parte do plano para facilitar seu caminho até o coração de Salomão.

Esta é a quarta obra bíblica da Record em que a atriz Priscila Ubba aparece. Antes de dar às caras na novela Reis para interpretar Nebset, ela esteve também em Gênesis (2021) como Guemecha, uma serva e confidente da sacerdotisa Nadi (Camila Rodrigues), além de viver Tirda em A Terra Prometida (2017), uma mulher da tribo de Manassés que vira nova esposa de Haniel (Paulo César Grande), e fez uma pequena participação em Os Dez Mandamentos: O Filme (2016) como uma escrava hebreia.

Quais foram as esposas de Salomão?

A única esposa de Salomão citada por nome na Bíblia é Naamá, que é vivida por Ingrid Conte na novela Reis e aparece desde o começo do folhetim como a narradora da história. Embora se saiba que ele casou com 700 mulheres, como a filha do faraó que foi chamada de Nebset na trama da Record, e teve 300 concubinas, seus nomes não são revelados nas escrituras. O que é descrito e que a maior parte de suas esposas foram princesas e serviram aos objetivos diplomáticos de Salomão ao longo de seus 40 anos de reinado.

Abisague tem tudo para se tornar mais uma esposa de Salomão na novela Reis, já que o casal se apaixonou na trama. No entanto, este romance é fruto do folhetim e não é citado na Bíblia. Só o que se sabe sobre a moça é que ela foi concubina de Davi no final da vida do escolhido de Deus e por isso foi disputada por Adonias, que tentou passar a perna em Salomão pelo trono e por isso acabou morto.

Além de ser a única que sabemos por nome, Naamá é também a mãe do único filho de Salomão citado nas escrituras. Com tantas mulheres em seu harém, acredita-se que ele tenha tido muitos filhos, mas apenas Roboão é descrito. Na novela Reis, ele é vivido pelo ator Henrique Camargo.

Fruto de seu casamento com Naamá, o rapaz assumiu o lugar do pai quando o reino de Israel já estava perto de um rompimento. Assim, Roboão não virou rei de toda a Israel, mas de apenas duas tribos que antes eram unidas ao reino, Judá e Benjamim. Após a ascensão de Roboão ao poder, as outras dez tribos que antes foram governadas por Davi e Salomão passaram para as mãos de Jeroboão, da tribo de Efraim, filho de Nebate e Zerua.

