O público vai descobrir quem é Ernesto em Terra e Paixão nos capítulos que vão ao ar a partir da próxima semana, de 31 de julho a 5 de agosto na novela das nove. O personagem chega para causar uma reviravolta na causa da morte de Daniel (Johnny Massaro), levantando a possibilidade de que o herdeiro foi assassinado.

Ernesto sabotou carro de Daniel em Terra e Paixão?

Em cenas previstas para irem ao ar no dia 31 de julho, segunda-feira, Caio vai começar a desconfiar que o carro de Daniel foi sabotado, o que poderia ser a verdadeira causa da morte do advogado.

O primogênito começará a investigar por conta própria e chegará em Ernesto, que será interpretado pelo ator Eucir de Souza, e a pessoa responsável pela manutenção do veículo de Daniel. Caio fará um interrogatório com o homem, que dará respostas vagas e ligará o alerta do rapaz. O filho de Antônio (Tony Ramos) até vai questionar se o dinheiro que o mecânico ganhou tem a ver com os freios do carro que Daniel estava dirigindo no dia do acidente.

Apesar de Ernesto tentar dar um "perdido" no riquinho, Caio não ficará satisfeito e não acreditará que o dinheiro do mecânico veio de uma herança - e ele pode estar certo. No capítulo de terça-feira, 1º, o personagem de Eucir de Souza aparecerá ligando para uma pessoa, cuja identidade ainda não será revelada, dizendo que o primogênito está desconfiado, e pede garantia de que não ficará preso.

Mais adiante na trama, Ademir (Charles Fricks) vai fazer uma visita a Ernesto, o que deixará Dalva preocupada. Depois do encontro, o tio de Caio dirá para o sobrinho que as desconfianças podem ter fundamento.

Quem vai interpretar Ernesto na novela?

Eucir de Souza, 53, interpreta Ernesto em Terra e Paixão. O ator é mais conhecido no teatro e já fez mais de 40 peças ao longo da carreira.

O ator também já participou de dezenas de filmes no cinema brasileiro. O último trabalho de Eucir nas telonas foi em 2022, quando esteve em "Diário de Viagem". Outros títulos nos quais o artista atuou incluem "Horário" (2019), "O Segredo de Davi" (2018), "Elis" (2016), "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho" (2014), entre outros.

Na televisão, o ator esteve nas novelas "Gênesis" (2021) e "Jesus" (2018). Eucir também faz parte desde 2021 do seriado "Insânia", disponível no Star+.

Alguns dos trabalhos do mineiro na Globo foram nos seriados "Carcereiros" (2018), "Treze Dias Longe do Sol (2018)" e "Os Experientes" (2015) e também nas novelas "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e "O Rebu" (2014).

Caio descobrirá a verdade sobre a morte de Daniel?

Ainda não há mais informações sobre a possível armação que causou a morte de Daniel, mas Caio continuará investigando. O primogênito também quer descobrir o que realmente aconteceu com sua mãe, já que Marino (Leandro Lima) levanta a possibilidade de que Agatha (Eliane Giardini) estaria viva.

Outra desconfiança que vai pairar sobre Caio é em relação a Graça (Agatha Moreira). Irene (Glória Pires) e a loira vão fazer um acordo para conseguirem que a fortuna da família La Selva fique com elas, e a megera recomendará que o plano para a ex-namorada de Daniel se casar com o primogênito deve ficar somente entre elas e Gladys (Leona Cavalli).

Caio será alertado sobre o plano por Iraê (Suyane Moreira), mas Graça dirá para o noivo que ela e o bebê correm risco de morte e faz com que ele prometa que não a abandonará. O rapaz até questionará a moça se ela está tentando enganá-lo, mas a loira vai fingir um desmaio para não responder a pergunta.

