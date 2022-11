Brisa e Ari ficam juntos? O que acontece em Travessia

No capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 5, de Travessia, Brisa e Ari finalmente conversam sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses. A maranhense cairá na lábia do arquiteto e o ex-casal te um fhashback, mas Núbia (Drica Moraes) não vai aceitar que o filho reate com a ex-noiva e dá um jeito de afastá-los.

Brisa e Ari ficam juntos? Sogra vai armar armadilha em Travessia

Brisa e Ari não ficam juntos em Travessia, ao menos por enquanto. Em cenas que vão ao ar amanhã, Ari vai mentir para a ex-noiva e inventará uma série de desculpas para justificar sua mudança para o Rio de Janeiro. A dançarina não vai acreditar nas histórias contadas pelo rapaz, mas será seduzida por ele.

O rapaz também vai buscar Tonho (Vicente Alvite) na casa de Guerra (Humberto Martins) e leva o menino para reencontrar a mãe. Com a família reunida, o arquiteto decidirá voltar para o Maranhão com a noiva e o filho. Quando ele dá a notícia para Gil (Rafael Losso), o rapaz tenta convencê-lo a ficar com Chiara (Jade Picon), mas o esforço é em vão.

Gil é quem conta para Núbia que Ari vai reatar com Brisa - a notícia também chega aos ouvidos de Guerra, no mesmo capítulo.

A partir de terça-feira, Núbia vai usar as fotos que recebeu de Brisa e Oto (Rômulo Estrela) para separar o casal. A comerciante mostra as imagens para o filho e insinua que a maranhense está tendo um caso com o hacker, o que deixa o arquiteto furioso.

Ele havia combinado de encontrar Brisa e Tonho no hotel para que fossem juntos de volta para o Maranhão, mas após ouvir a fofoca de Núbia, não aparece no local combinado. A maranhense se assusta com o "bolo" que levou do arquiteto e teme que ele esteja tramando algo para ficar com o seu filho.

É então que Brisa se esconde com Tonho na casa de Marineide (Flávia Reis), mas acaba sendo encontrada por Ari. O arquiteto não vai acreditar que Oto seja apenas um amigo da dançarina e a chamará de mentirosa. Os dois vão se separar mais uma vez e darão início a uma disputa pela guarda de Tonho.

Brisa engravida de Ari

Em meio a disputa pela guarda de Tonho, Brisa descobrirá que está grávida de Ari, conforme adiantado pelo Notícias da TV.

Esse será o segundo filho da maranhense com o rapaz. Ainda não se sabe como ela vai reagir a notícia e como estará o relacionamento dos dois quando a gravidez vier à tona - isso porque Oto vai se declarar para a mocinha e os dois vão se beijar nos próximos capítulos da novela.

Também há o namoro de Ari e Chiara, que passará por dificuldades nos próximos capítulos, quando a mimada descobrir que a protagonista está de volta.

A trama passará por uma nova reviravolta quando Brisa perder a guarda de Tonho. Isso porque a maranhense tem uma condição genética rara chamada quimera, que faz com que ela tenha sequências de DNA diferentes dentro do corpo.

Brisa fará um exame de DNA para provar que Tonho é filho de Ari após uma desconfiança de Núbia, mas se surpreenderá com o resultado que apontará que o garoto é herdeiro do arquiteto, mas não dela.

A notícia logo se espalhará pela cidade e reforçará a fake news lançada por Rudá (Guilherme Cabral) de que Brisa é uma sequestradora de crianças. Diante do resultado, a maranhense perderá a guarda do filho para Ari, que contará com a ajuda de Guerra durante o processo.