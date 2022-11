Brisa e Oto ficam juntos em Travessia? Ari descobre relação

Brisa (Lucy Alves) e Oto (Rômulo Estrela) estão cada vez mais envolvidos em Travessia e conquistaram a simpatia do público, que torce para que eles namorem. Nos próximos capítulos da trama, o hacker finalmente vai se declarar para a mocinha e gerar expectativas se Brisa e Oto ficam juntos, mas a maranhense terá uma recaída com Ari (Chay Suede).

Brisa e Oto ficam juntos na novela Travessia?

Em Travessia, Oto vai se declarar para Brisa nas próximas semanas. O rapaz misterioso vai ajudar a mocinha novamente quando ela voltar ao Rio de Janeiro para encontrar Tonho (Vicente Alvite) e fará uma proposta após ela sofrer a decepção amorosa com Ari.

O hacker vai perguntar para Brisa se ela quer se mudar com ele para Portugal para que os dois possam recomeçar suas vidas. A mocinha, no entanto, negará o convite para resolver sua situação com o ex-noivo.

Mais adiante, também vai rolar o primeiro beijo de 'Brisoto'. Conforme divulgado pelo Gshow, a cena de romance entre o hacker e a maranhense já foi escrita, mas ainda não há data para ir ao ar.

Enquanto isso, Brisa segue tentando se entender com Ari. A mocinha e o arquiteto finalmente vão se reencontrar no episódio que vai ao ar no sábado, 5, e apesar da raiva que está sentindo do rapaz, a mãe de Tonho será seduzida por ele e os dois vão transar - mais adiante, Brisa engravida de Ari.

O reencontro vai se tornar uma verdadeira guerra entre Brisa e Ari. O arquiteto mentirá para a noiva prometendo que irá voltar para casa com ela e o filho, mas não aparecerá no hotel conforme combinado. Com medo de que o rapaz queira ficar com Tonho, a maranhense se esconde com a criança na casa de Marineide (Flávia Reis), o que pode lhe render uma acusação de sequestro.

Enquanto isso, Vandami (Raul Gazolla) avisará para Oto que Brisa está de volta na Vila Isabel e o hacker mais uma vez irá procurar a mocinha para ajudá-la. Será em um desses encontros que o hacker finalmente falará sobre seus sentimos para ela.

Vale lembrar que Travessia é uma obra aberta e entrou no ar com poucos capítulos prontos. O futuro do casal está nas mãos da autora Gloria Perez, que escreve a história de acordo com a resposta do público. Com previsão de ter 190 capítulos, muitas reviravoltas ainda vão acontecer no folhetim.

Na web, os fãs de 'Brisoto' não perdem a oportunidade fazer memes com o casal e torcer para que as cenas em que Brisa e Oto ficam juntos sejam exibidas logo.

oto indo buscar a brisa e falando que não consegue evitar é esse meme bem aqui #travessia pic.twitter.com/sYA9dbJbhz — ga (@wtfaddams) November 3, 2022

a pessoa que não shippa oto e brisa já está morto por dentro #Travessia pic.twitter.com/jvx207oebq — luh 🛫 (@luhcomenta_) November 2, 2022

a brisa espontaneamente dando um abraço de alívio, felicidade e gratidão no oto e ele se sentindo extremamente confortável, como se o abraço dela fosse lar, lindos, vocês são lindos demais brisoto REENCONTRO BRISOTO #Travessia pic.twitter.com/uyNASVnhwP — joyce (@keenesoft) November 2, 2022

vai ser tão bom quando a brisa e o oto se tornarem oficialmente um casal, imagina eles 100% rendidos um pelo outro e morando juntos com o Tonho, aff 🤧#Travessia pic.twitter.com/QHXi6zg5hI — lis (@emijstone) November 4, 2022

e a brisa e o oto q nem aparecem na novela e tem mais química q ari e chiara — jessica (@litxlefreak) October 28, 2022

Ari descobre envolvimento de Brisa e Oto

A vida de Brisa vai ficar ainda mais complicada nos capítulos que vão ao ar na próxima semana. Núbia (Drica Moraes) não vai gostar nada de saber que seu filho pretende reatar com a ex-noiva - quem dará a notícia para ela será Gil (Rafael Losso).

A comerciante então mandará as fotos de Brisa e Oto abraçados no aeroporto para Ari e insinuará que a maranhense tem um caso com o hacker.

Ari será extremamente hipócrita com Brisa e surtará com a mocinha, alegando que ela o traiu - sendo que ele engatou um relacionamento com Chiara (Jade Picon) primeiro. Os dois então vão entrar em uma disputa pela guarda de Tonho, que contará com a interferência de Guerra (Humberto Martins).

Mais adiante, Ari vai encontrar Oto e tirar satisfações com o hacker. Sem pensar duas vezes, ele dará um soco no rapaz misterioso.