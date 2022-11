Em breve: veja como será o reencontro entre Brisa e Ari em Travessia?

O tão esperando reencontro entre Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) vai ao ar no capítulo deste sábado, 5, em Travessia. Dante (Marcos Caruso) é quem avisa o arquiteto que sua ex-noiva não só está viva, mas voltou para o Rio de Janeiro e quer Tonho (Vicente Alvite) de volta. O rapaz inventará mil desculpas para enganar a maranhense, que cairá na lábia dele.

Quando Brisa reencontra Ari em Travessia e como será?

As cenas do reencontro entre o casal serão exibidas no final do capítulo de sábado. O professor irá avisar Ari que Brisa está viva e contará tudo o que aconteceu com ela durante o período em que ela esteve sumida, deixando o arquiteto chocado.

O professor faz a intermediação do encontro entre os pais de Tonho (Vicente Alvite). Dante, que reprova o relacionamento do aluno com Chiara (Jade Picon), torce para que a maranhense consiga recuperar seu filho e levá-lo de volta para o Maranhão.

Os dois se encontram em um hotel no Rio de Janeiro. Conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o namorado de Chiara vai mentir sobre sua vida na capital fluminense para tentar ganhar tempo enquanto decide se vai ficar com a maranhense ou com a patricinha.

Ari vai inventar uma série de mentiras para tentar justificar o sumiço. Ele dirá que teve seu perfil nas redes sociais invadido, viajou e até que teve uma doença que o deixou internado em estado grave. O arquiteto terá a cara de pau de dizer que se aproximou da empresa de Guerra (Humberto Martins) e colheu informações preciosas para sua investigação, que está chegando ao final.

Brisa não vai acreditar nas desculpas do pilantra, mas será seduzida por ele. No capítulo de segunda-feira, os dois vão transar. O arquiteto garantirá para a noiva que nunca deixou de querer ficar com ela e que voltará para o Maranhão. Ari também levará Tonho para reencontrar sua mãe.

Brisa e Ari vão reatar o noivado?

Brisa e Ari não vão reatar o noivado, ao menos por enquanto. Isso porque o arquiteto contará para Gil (Rafael Losso) que ficou balançado com a volta de sua amada e que retornará para o Maranhão com ela e o filho. O rapaz tentará convencê-lo a ficar com Chiara, mas ao perceber que o amigo está decidido, vai procurar Núbia (Drica Moraes), para contar tudo.

A comerciante, que não quer ver seu filho de jeito nenhum com a dançarina, mandará para ele as fotos de Brisa e Oto (Rômulo Estrela) se abraçando nas ruas de São Luís e vai sugerir que os dois mantém um caso. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima terça-feira, 8.

Ari terá um surto e não acreditará que Oto seja apenas um amigo de sua ex-noiva e a chamará de mentirosa. Ele também ameaçará a maranhense dizendo que ficará com Tonho. É então que os dois vão começar uma guerra pela guarda do menino, que será inflamada com a ajuda que Guerra (Humberto Martins) oferecer ao namorado da filha.

A situação ficará ainda pior quando Brisa descobrir que está grávida novamente de Ari, em meio a luta pela guarda de Tonho em Travessia.

Brisa e Oto vão se beijar em Travessia

Em meio ao reencontro com Ari, Brisa estará cada vez mais envolvida com Oto. O hacker vai se declarar para a mocinha e a convidará para ir morar com ele Portugal, mas ela recusará o convite.

O rapaz misterioso continuará ajudando Brisa enquanto ela estiver no Rio de Janeiro e em um desses encontros, irá beijar a mocinha. As cenas ainda não tem data para irem ao ar, mas devem acontecer em breve.