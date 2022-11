Após recaída, Brisa engravida de Ari na novela Travessia

A novela das 9 vai ter uma reviravolta! Brisa vai engravidar de Ari os próximos capítulos de Travessia. A mocinha finalmente vai se reencontrar com o ex-noivo e apesar de ficar furiosa com ele por causa do relacionamento com Chiara (Jade Picon), a maranhense se deixa seduzir pelo arquiteto e os dois transam. Mais adiante, ela descobrirá a segunda gravidez.

Brisa engravida de Ari, mas e Chiara?

Em cenas previstas para irem ao ar neste sábado, 5, Ari e Brisa finalmente vão se reencontrar. Depois de descobrir que o arquiteto está com seu filho no Rio de Janeiro, a mocinha retorna para a capital fluminense para recuperar a criança.

A protagonista não vai acreditar nas desculpas do rapaz, mas se renderá aos encantos dele. Os dois transam no capítulo de segunda-feira, 5, e Ari promete que irá voltar para casa com ela e com Tonho (Vicente Alvite). No entanto, ele não cumprirá a promessa.

Conforme adiantado pelo Notícias da TV, Brisa engravida de Ari depois dessa noite - ainda não há informações de quando a cena da descoberta da protagonista vai ao ar.

Antes que Brisa possa revelar a gravidez para seu amado, os dois vão começar uma verdadeira guerra. Isso porque Ari não cumprirá a promessa de voltar para o Maranhão e, com medo de que o arquiteto queira ficar com Tonho, ela se esconde com o menino na casa de Marineide (Flávia Reis), o que poderá lhe render uma acusação de sequestro - ela será alertada por Helô (Giovanna Antonelli) sobre isso.

Núbia (Drica Moraes) também vai agir para causar mais intriga entre o casal. Ela mostrará para Ari fotos de Brisa e Oto (Rômulo Estrela) se abraçando no aeroporto e vai sugerir que os dois mantém um caso.

Ari, muito hipócrita já que ele também tem outro relacionamento, terá um surto com Brisa e começará a brigar na justiça pela guarda de Tonho. Ele terá a ajuda de Guerra (Humberto Martins), que se apegou ao garoto.

Brisa perderá a guarda de Tonho na novela Travessia

Gloria Perez guarda mais uma reviravolta na história de Brisa. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, a maranhense tem uma condição genética rara chamada quimera, de cerca de 40 casos no mundo, que faz com que ela tenha sequências de DNA diferentes dentro do corpo.

Ao longo da história, Brisa será acusada por Núbia de ter traído Ari. Para provar que a sogra está mentindo, ela pedirá um teste de DNA e, para sua surpresa, o resultado do teste afirmará que a protagonista não é a mãe de Tonho, mas o arquiteto é o pai.

A fofoca logo se espalhará pela cidade e reforçará a fake news lançada por Rudá (Guilherme Cabral) de que Brisa é uma sequestradora de crianças. A mocinha tentará encontrar as mulheres que lhe ajudaram em seu parto, cena que foi mostrada no segundo capítulo da novela, para testemunharem a favor dela, mas até lá a maranhense já terá perdido a guarda de Tonho para Ari. Ainda não há data para as cenas irem ao ar.

Brisa vai ficar com Oto?

Nos próximos capítulos da trama, Brisa ainda terá que lidar com seus sentimentos por Oto, que vai lhe propor se mudar para Portugal ao lado dele. No entanto, a mocinha recusará o convite para recuperar Tonho e tentar se entender com Ari.

O clima de romance vai tomar conta dos dois e eles finalmente se beijarão nas próximas semanas, para a felicidade dos fãs do casal 'Brisoto'. No entanto, a descoberta de Ari sobre o envolvimento de sua noiva com Oto poderá abalar a relação.