Bruaca de Pantanal, Isabel Teixeira é vilã em Elas por Elas

A atriz Isabel Teixeira, de 49 anos, que viveu Maria Bruaca de Pantanal em 2023, está de volta às telinhas e agora vive Helena em Elas por Elas, novo remake da TV Globo. A personagem da novela - exibida originalmente em 1982 - é umas das mais polêmicas da trama, vem ver.

Herdeira da fábrica de cosméticos do pai Sérgio (Marcos Caruso), Helena de Elas por Elas é uma mimada, acostumada a ter tudo o que quer. Por conta disso, ela tomou o namorado da amiga na adolescência. Jonas (Mateus Solano) era companheiro de Adriana (Thalita Carauta), mas com suas promessas de ajudar o rapaz na carreira, acabou o fisgando e engravidando dele.

Enquanto Adriana ficou para trás, Helena seguiu com o rapaz, se casou e deu a luz ao único filho do casal, Giovanni (Filipe Bragança).

Quem acompanhou a estreia de Elas por Elas viu como é o jeito cheio de si da personagem de Isabel Teixeira e a acompanhará em uma jornada em que terá rivalidade com sua antiga amiga. Após os 25 anos de separação do grupo de protagonistas, o reencontro delas vai causar um reboliço na vida conjugal de Helena, pois Jonas verá a ex-namorada. A crise que a herdeira já vive em seu casamento será agravado pelos sentimentos de Jonas e Adriana, que terminaram seu relacionamento de forma abrupta e ainda não se resolveram.

Assim, Adriana vai se tornar uma pedra no sapato de Helena e para piorar, o filho da ricaça, Giovanni, vai se envolver com Isís (Rayssa Bratillieri), filha de ninguém mais, ninguém menos que a própria Adriana, uma jovem geniosa e de opinião própria que não cairá de jeito nenhum nas graças da sogra.

Na versão de 1982, em que a personagem foi papel de Aracy Balabanian, o que Helena não sabia era que seu filho na verdade era herdeiro de Adriana e que ela era a mãe biológica da nora, pois seu pai trocou as crianças na maternidade porque queria um homem para herdar seus negócios no futuro. Ao que tudo indica, essa trama não será reutilizada no remake.

Apesar de ser considerada vilã, talaricar a amiga, sabotar o relacionamento do filho e tudo mais, a personagem não comete graves crimes no folhetim, como assassinatos, torturas ou coisa parecida. Após descobrir a verdade sobre a troca de bebês, ela muda de atitude, pede perdão para Adriana e se acerta com ela. Com isso, as sete protagonistas terminam a história como amigas.

Para quem acha estranho que a vilã da história termine bem, Helena não é uma típica megera de novela, a própria atriz Isabel Teixeira comentou em coletiva com a imprensa, algumas semanas antes da estreia de Elas por Elas, que Helena é uma "vilã que não sabe que é vilã", pois age pensando que está certa e nem sempre tem noção do quanto está prejudicando os outros. Por conta disso, ela ganhou redenção no final da versão original, o que ainda não se sabe se acontecerá também na releitura.

