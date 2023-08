Elenco de Elas por Elas de 1982 x 2023, quem é quem na novela

O remake de Elas por Elas estreia dia 25 de setembro de 2023 na faixa das 6 na Globo e trará mudanças em comparação a original, exibida em 1982. A produção que substituirá Amor Perfeito trocou os nomes de alguns personagens e até mesmo parte das histórias abordadas no folhetim. A história da releitura mostra o reencontro de sete amigas depois de uma separação de 25 anos. Veja a diferença no elenco de 1982 e 2023!

Helena - Elenco de Elas por Elas

Helena é uma vilã entre as sete protagonistas da história de Elas por Elas. Rica, ela é responsável por algumas das maldades da trama e mudou a vida de Adriana (Thalita Carauta) para sempre. Quando eram jovens, Helena roubou o namorado da amiga. Ela o seduziu ao lhe prometer que conseguiria um emprego para o rapaz na empresa do pai e depois de uma noite de amor, acabou grávida. Ao descobrir tudo, Adriana terminou o romance e Helena se casou.

O nome da personagem permanece o mesmo da versão de 1982. Helena foi interpretada por Aracy Balabanian, atriz que faleceu em agosto de 2023, aos 83 anos de idade. O papel na releitura ficou com Isabel Teixeira, de 49 anos. A atriz é uma veterana do teatro, mas tem poucas novelas no currículo. Seu grande destaque veio em 2022, com o remake de Pantanal, em que interpretou Maria Bruaca.

Confira - 16 atores da novela Elas por Elas que já morreram e deixaram saudade

Adriana

Adriana é outra personagem de Elas por Elas que não mudou de nome entre as versões. Na história, ela é uma veterinária que cuida da própria clínica - profissão que também tinha na versão de 1982 - e é mãe de Ísis (Rayssa Bratillieri), garota que se chamava Mirian na novela original. O que ela não sabe é que sua filha foi trocada na maternidade. Se essa parte da história não mudar, a troca terá sido feita pelo pai de Helena, que queria um herdeiro homem para seu negócios. Por isso, ele pegou o filho de Adriana e trocou pela filha que Helena teve, que nunca soube da armação do empresário.

O papel de Adriana foi de Esther Góes na novela Elas por Elas de 1982. A atriz de 77 anos continua na ativa e nos últimos tempos estrelou a peça Ubu Rei no teatro. O papel do remake ficará com Thalita Carauta, de 40 anos. Ela esteve recentemente em Todas as Flores.

Natália

Natália também mantém o nome da versão original e a maior parte de sua história. A trama da personagem gira em torno da morte de seu irmão, mais de 20 anos antes. Na versão de 1982, ele era mais novo que ela, já no remake, virou seu gêmeo. A morte do rapaz ocorreu na casa de praia de Helena quando eles eram jovens e o trauma apagou a memória dela, mas ela tem certeza que uma das amigas o empurrou de um penhasco, por isso tenta descobrir a verdade.

Inicialmente, o papel de Natália seria da atriz Monica Iozzi, de 41 anos. Porém, pouco depois da primeira imagem oficial da novela Elas por Elas ser divulgada pela emissora, a atriz revelou que precisaria sair do projeto por conta de um problema de saúde. O canal correu atrás de uma substituta às pressas e escalou a atriz Mariana Santos, de 47 anos, marcada por papéis em Pega Pega e projetos de humor. Na versão original, Natália foi vivida por Joana Fomm, que está atualmente 83 anos de idade.

Márcia agora é Lara

Uma das mudanças entre as protagonistas de Elas por Elas é nome de Márcia, que virou Lara no remake. Porém, a história da personagem continuará praticamente a mesma. É ela quem resolve reunir as amigas, o que promove descobertas e lavação de roupa suja ao longo da trama. Além disso, assim como em 1982, a personagem é casada com Átila, que a trai com uma das sete amigas sem que ela saiba. Quando o amado morre e ela descobre que traída, contrata o detetive particular Mário Fofoca para desvendar a identidade da outra. O papel foi originalmente de Eva Wilma, que morreu em maio de 2021, aos 87 anos. Agora, ela é interpretada por Debora Secco, de 43 anos.

Entre as mudanças realizadas na história de Laura, na versão original ela era mãe de três: duas garotas, Cris e Yeda, e um rapaz, Ivan. Até agora, o material oficial do folhetim de 2023 informa que ela é mãe de duas jovens, o que indica que talvez Ivan não apareça na trama. Além disso, a novela dos anos 80 tinha uma passagem de 20 anos e as sete eram amigas de escola, enquanto na nova versão elas se conheceram em um curso de inglês e se passaram 25 anos.

Carmem agora é Reneé

Uma das maiores mudanças entre as protagonistas de Elas por Elas é a história de Reneé. A personagem é equivalente a trama de Carmem na versão de 1982, mas com algumas diferenças. A primeira e maior delas é que Reneé é uma mulher trans e será abordada na trama a história de sua transição de gênero.

Ela ainda será casada, porém, o nome do marido será diferente. Em 1982, ele se chamava Rubão, era boa pessoa, trabalhava para cuidar da família e tinha um irmão chamado René que morava com Eles. Já aqui ele será Wagner, roubará o dinheiro de Reneé e a abandonará. Além disso, Carmem era mãe de Vic e Elton na novela de 1982, já em 2023 ela será madrasta de Vic e Tony.

O papel de Carmem em 1982 foi da atriz Maria Helena Dias, que morreu em agosto de 2023, aos 91 anos de idade. Quem fica com o papel na releitura é Maria Clara Spinelli, de 48 anos, de A Força do Querer.

Marlene virou Carol em 2023 - Elenco de Elas por Elas

Chamada de Marlene na versão de 1982, o remake mudou o nome da personagem para Carol na releitura de 2023. A história será um pouco modificada, pois no original Marlene era uma solteirona que não conseguia manter um romance e tinha a mãe e o pai na torcida para que ela conseguisse um marido. No remake, ela ainda será solteira, porém, não por não conseguir se manter em nenhum relacionamento, mas por ter escolhido uma vida de dedicação ao trabalho e aos estudos, o que a levou a se tornar fisioterapeuta, neurocientista e professora universitária.

O papel ficou originalmente nas mãos da atriz Mila Moreira, que morreu aos 75 anos de idade em dezembro de 2021. Karine Teles, de 45 anos, ficará com a personagem de Carol. Assim com Isabel Teixeira, ela também se destacou no remake de Pantanal nos últimos tempos, ela viveu a riquinha Madeleine.

Wanda agora é Taís - Elenco de Elas por Elas

Outra protagonista que mudou de nome é Wanda, que se tornou Taís no remake. Além disso, Wanda era secretária em Elas por Elas e Taís viverá uma modelo bem-sucedida. De resto, sua história será a mesma, ela será irmã de Mario Fofoca e filha de Raquel e Evilásio e se envolvia com o marido de Márcia/Lara, sem saber que ele era casado com a ex-amiga. Depois da morte do traidor, ela tenta esconder seu segredo.

Em 1982, Wanda foi vivida pela atriz Sandra Bréa, que morreu em maio de 2000, aos 47 anos de idade. O papel agora é de Késia Estácio, de 38 anos, que é também cantora e já participou do The Voice Brasil.

Jayme virou Jonas

Chamado de Jayme na versão de 1982, o personagem ganhará o nome de Jonas no remake. Ele é o homem disputado entre Helena e Adriana. No passado, ele estava com a veterinária, mas acabou seduzido pela riquinha, que engravidou dele e o arrastou para o altar. Ele passa a trabalhar para o sogro depois de entrar para a família e não sabe nada sobre a trocas das crianças recém-nascidas.

Interpretado por Carlos Zara nos anos 80, ator que faleceu em dezembro de 2002 aos 72 anos de idade, o papel agora será de Mateus Solano, ator de 42 anos de idade e que há pouco tempo esteve na faixa das 7 com Quanto Mais Vida Melhor.

Mario Fofoca é Lázaro Ramos no elenco de Elas por Elas

Um dos personagens mais marcantes de Elas por Elas, Mario Fofoca não terá mudanças em relação a sua história de 1982. Ela manterá o mesmo nome, continuará como um detetive particular e ainda será irmão de Wanda/Taís e filho do casal Raquel e Evilásio. Ele se envolve na história das protagonistas depois que é contratado por Márcia/Lara, que quer a todo custo descobrir quem era a mulher que esteve com seu marido nos últimos momentos de vida.

Mario Fofoca foi personagem do saudoso Luis Gustavo, veterano das telinhas que faleceu em setembro de 2021, aos 87 anos de idade. Ele era cunhado de Cassiano Gabus Mendes, autor da versão original. Agora em 2023, quem ficará com o personagem será Lázaro Ramos, de 44 anos.

Sérgio se chamava Miguel no elenco de 1982

Na versão original de Elas por Elas, o pai de Helena se chamava Miguel, o que mudará para o nome de Sérgio na releitura. Por enquanto, as informações sobre seu personagem indicam que sua história continuará a mesma, ele será um empresário rico e poderoso que esconderá um grande segredo: trocou a neta biológica pelo filho de Adriana depois que subornou uma enfermeira no hospital em que as crianças nasceram.

Interpretado por Mário Lago em 1982, que faleceu aos 90 anos de idade, em maio de 2002, o papel será do veterano Marcos Caruso na versão de 2013. O ator esteve recentemente em duas faixas do canal, às 9 com Travessia, e pouco antes disso às 7 com Quanto Mais Vida Melhor.

Saiba - Qual novela vai substituir Terra e Paixão em 2024?

Átila

Marido de Márcia, que no remake se chama Lara, o nome do personagem será o mesmo na nova versão de Elas por Elas. Sua história não irá mudar, ele ainda pulará a cerca e terá um caso com uma das amigas da esposa e morrerá logo no começo da trama. O que ainda não foi revelado até agora é se ele vai morrer na releitura de ataque cardíaco como nos anos 80 ou se terá outra doença ou acidente.

Papel de Mauro Mendonça, hoje com 92 anos de idade, Átila será interpretado pelo ator Sérgio Guizé, de 43 anos, que recentemente foi protagonista na faixa das 6, com Mar do Sertão. Antes o papel estava cotado para Eduardo Moscovis, de 55 anos, que acabou não fechando com o projeto.

Saiba - Esposa de Sergio Guizé na vida real: ator é casado com Bianca Bin

Pedro se chamava Carlos

Irmão mais novo de Natália em 1982, Carlos mudou o nome para Pedro na versão de 2023 e agora será irmão mais velho da personagem. Na história, ele era alegre e de bem com a vida e não entendia a obsessão da irmã mais velha com a morte do irmão deles e depois acabava interessado por Marlene/Carol. Em 2023, além de ser mais velho, ele vai tentar fazer Natália superar a morte do gêmeo, buscando convencê-la que tudo não passou de um acidente.

O papel foi de Herson Capri, hoje com 71 anos de idade e que continua na ativa. Agora, o personagem ficará nas mãos do ator Alexandre Borges, de 57 anos.

Veja também - Novela Elas por Elas elenco hoje: por ondam os atores 40 anos depois?

Otávio foi Roberto - Elenco de Elas por Elas

Chamado de Roberto, o personagem ganhará o nome de Otávio no remake de Elas por Elas. Ele será um advogado amigo da família de Átila e Lara que se aproxima dela depois que a mocinha fica viúva. O papel foi de Laerte Morrone, que morreu em abril de 2005, aos 70 anos, e será de Cássio Gabus Mendes, de 62 anos. Cássio é filho de Cassiano Gabus Mendes, autor da novela original. Ele esteve no elenco de 1982, porém, com outro personagem, o rapaz Elton, filho de Rubão e Carmem.

Cris - Elenco de Elas por Elas

Filha de Átila e Márcia/Lara, Cris manterá o nome que teve na versão original da novela. Ela era uma menina esperta e inocente, mas também um pouco sapeca e mudava de comportamento quando começava a se interessar por alguém. O papel foi de Thaís de Campos, hoje com 59 anos e afastada das telinhas há alguns anos, e agora será de Valentina Herszage, de 25 anos, que se destacou nos últimos anos nas novelas Pega Pega e Quanto Mais Vida Melhor, ambas na faixa das 7.

Confira - Atual novela das 6, quando Leonel volta em Amor Perfeito?

Yeda

Yeda é a outra filha do casal Átila e Márcia/Lara. A garota era a mais velha entre as herdeiras do casal e era uma moça solitária e sem beleza, mas que tinha muito romance no coração e sonhava com um príncipe encantado. Ela se envolvia com René, cunhado de Carmem, mas tinha medo de que o rapaz só quisesse seu dinheiro. Espera-se que sua história continue a mesma, ela será interpretada pela atriz Castorine, de 24 anos, que está em sua primeira novela. Em 1982, o papel foi de Cristina Pereira, hoje com 73 anos.

Giovani se chamava Gil em versão original

Outra mudança de nome é do filho biológico de Adriana e criado por Helena e o marido. O rapaz se chamava Gil em 1982 e agora será Giovani no remake. A história dele deve continuar a mesma, herdeiro do império da família, sua vida virará de ponta cabeça quando conhecer Isís/Mirian, filha de Adriana e que na verdade é a filha biológica de Helena. Ele vai se envolver com a moça, que não será bem tratada pela sogra.

Interpretado por Lauro Corona, que morreu aos 32 anos de idade em julho de 1989, o papel agora será de Filipe Bragança, de 22 anos. O rapaz já esteve em novelas como Chiquititas e Órfãos da Terra, e também se destacou em séries, como Justiça e Dom.

Ísis da versão de 2023 era Mirian em 1982

Verdadeira filha de Helena que foi trocada na maternidade pelo filho de Adriana, Ísis se chamava Mirian na versão de 1982. Sua história se manterá a mesma, ela morará com Adriana, que pensa ser sua mãe de verdade, e causará dores de cabeça para a veterinária depois que se envolver com Gil/Giovani, o filho de Helena. Interpretada por Tássia Camargo no folhetim original, hoje com 62 anos e longe das novelas, o papel agora é da atriz Rayssa Bratillieri, de 25 anos, conheça por Malhação: Vidas Brasileiras e Éramos Seis.

Tony era Elton - Elenco de Elas por Elas

Elton não continuará com o mesmo nome da versão original, agora ele se chamará Tony. Outra mudança é que ele será enteado de Reneé e não filho biológica como era na versão de 1982. Ele era irmão de Vic Sua história deve continuar a mesma, ele era um adolescente um pouco tímido que era protegido pelo pai e admirador do tio. O que deve ser diferente é a relação com o pai, já que nesta versão ele largará a família para trás e embolsará todo o dinheiro da padaria que eles mantém.

Elton era papel de Cassio Gabus Mendes, que agora será do ator Richard Abelha, de 22 anos, conhecido por séries como Galera FC e os filmes A Última Festa e Me Sinto Bem com Você.

Leia também - Elas por Elas já passou na Globo ou é inédita?