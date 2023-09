Novela com Mário Fofoca vai além de Elas por Elas; detetive ganhou série

Sucesso do personagem rendeu filme, série e outras participações em novelas

O detetive Mário Fofoca, originalmente interpretado por Luis Gustavo (1934-2021), foi um dos grandes sucessos da primeira versão de "Elas por Elas". O personagem inicialmente faria apenas uma participação na trama, mas foi tão bem recebido pela audiência que permaneceu até o final da novela, ganhou um filme, uma série e apareceu em outros folhetins da emissora.

Mário Fofoca em Elas por Elas

O personagem Mário Fofoca surgiu em 1982, quando "Elas por Elas" foi exibida pela primeira vez na Globo. O detetive inicialmente participaria apenas de alguns capítulos do folhetim ao ser contratado por Márcia, na época interpretada por Eva Wilma (1933-2021), mas caiu nas graças do público e permaneceu na trama até o final.

Mário fez sucesso não só pelo jeito desastrado e divertido, mas também pela grande química que teve ao lado de Márcia, para quem trabalhou sem saber que a mulher que ele tanto procurava era sua própria irmã, Wanda (Sandra Bréa).

O detetive contava com a ajuda de René (Reginaldo Faria), um advogado sem escrúpulos que seduzia as próprias clientes para obter vantagens financeiras. Ao longo da história, o rapaz se envolveu com Yeda (Cristina Pereira), filha de Márcia, considerada o patinho feio da família.

Luis Gustavo foi um dos mais conhecidos atores brasileiros. O ator faleceu aos 87 anos em 2021, em decorrência de complicações de um câncer no intestino.

"As Aventuras de Mário Fofoca" virou filme

Ainda em 1982, o personagem ganhou seu próprio filme. "As Aventuras de Mário Fofoca" foi roteirizado por Cassiano Gabus Mendes, autor de Elas por Elas, em parceria com Adriano Stuart e Carlos Lombardi.

O detetive ajuda o namorado da irmã a descobrir quem roubou um projeto revolucionário que estava prestes a ser fabricado pela empresa em que ele trabalha. Fofoca assume o caso de espionagem industrial, mas é constantemente impedido pelo sogro.

Também fizeram parte do elenco do filme Sandra Bréa, Ana Ariel, John Herbert, Maria Luíza Castelli, Walter Stuart, Mila Moreira, Antônio Fagundes, Júlia Lemmertz, Susana Vieira e outros.

Personagem ganhou seriado

O sucesso do detetive ultrapassou os limites da novela e rendeu um seriado sobre o personagem. Intitulada "Mário Fofoca", a série foi ao ar entre março e junho de 1983, com 17 episódios. Luis Gustavo interpretou o personagem mais uma vez.

No enredo criado para a série, Mário Fofoca deixa São Paulo e parte para o Rio de Janeiro, onde passa a morar com os pais, que divergem sobre a profissão do filho - a mãe desaprova, enquanto o pai é o maior fã e incentivador. O personagem também ganha um novo parceiro de investigações, Donato Freitas (Osmar Prado).

Mário Fofoca reapareceu outras duas vezes

Anos depois da repercussão do personagem, Mário Fofoca voltou a aparecer em produções da Globo. Ainda interpretado por Luis Gustavo, o detetive apareceu em um episódio do programa humorístico "Sai de Baixo", em 1996.

Em 2010, ele também fez uma participação no remake de "Ti Ti Ti" para investigar a infidelidade de Jaqueline (Cláudia Raia).

Agora, o personagem volta a aparecer nas telinhas na Globo, mas é interpretado pelo ator Lázaro Ramos. No remake de Elas por Elas, que estreou na segunda-feira, 25, o detetive é irmão de Taís (Késia Estácio) e é contratado por Lara (Deborah Secco) para descobrir quem é o amante de Átila (Sérgio Guizé), sem desconfiar que a mulher que ele procura é sua própria irmã.

Mário Fofoca marca a volta de Lázaro Ramos às novelas depois de oito anos - o último trabalho do ator em folhetins havia sido em "Geração Brasil" (2014).