Bruno Luperi explica por que não queria fazer novelas do avô

Bruno Luperi, autor do remake de Renascer, ao lado do avô Benedito Ruy Barbosa, escritor original da trama - Foto: Reprodução/Globo/Globo Reporter

Responsável pela adaptação de Pantanal em 2022, um sucesso de audiência, Bruno Luperi, 35 agora vai comandar o remake de Renascer, que estreia em 22 de janeiro. Mas antes de topar o trabalho, o autor entregou que não planejava aceitar novos remakes de novelas do avô, Benedito Ruy Barbosa, e explicou o motivo.

A revelação foi feita em coletiva de imprensa nesta terça, 12.

Bruno Luperi é neto é Benedito Ruy Barbosa, autor de Renascer

"Eu tinha prometido que não ia mais mexer nas novelas do meu avô", disse Bruno Lamperi, argumentando que seu receio era de não conseguir dois acertos. O autor brincou que a emissora mexeu no "cramulhão do frasquinho" para que ele mudasse de ideia - em referência ao famoso demônio na garrafa que é citado na novela e criado por Tião Galinha, que acredita que esta é a origem do sucesso de José Inocêncio.

Bruno Luperi tinha apenas 5 anos de idade quando a versão original de Renascer chegou às telinhas, em 1993, e pôde ver de perto o trabalho do avô durante as gravações. Com isso, a novela se tornou uma de suas favoritas no currículo de Benedito Ruy Barbosa e lhe traz muita nostalgia. "Renascer é um dos maiores trabalhos do meu avô. Acho que foi onde ele conseguiu andar na ponta dos cacos, chegou no ápice como novelista", opinou durante a coletiva desta terça-feira.

Falando do trabalho anterior, Bruno Luperi explicou que Pantanal sempre terá um espaço especial em seguiu coração, devido a ser sua primeira novela solo e a primeira releitura do currículo, mas que seu amor por Renascer é tão grande quanto. O autor usou o exemplo de que para ele novelas são como filhos e por isso não há amor maior ou menor por algum deles.

O profissional também comentou durante a coletiva que a história de Renascer e personagens icônicos da trama fazem parte do imaginário de muita gente, por isso, pretende manter a essência da versão original. Mas como trinta anos dividem a versão de 1993 a de hoje, alguns temas serão atualizados.

"Nesses 30 anos, surgiu o advento da internet, redes sociais, ressignificou um pouco a forma de viver, estamos em uma nova era. São novas relações humanas", finalizou.