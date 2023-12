Bruno Luperi explica o que muda no Remake de Renascer

O remake de Renascer vai trazer nostalgia para quem acompanhou a trama de 1993, mas contará com mudanças. As diferenças terão início logo na 1ª fase, que contará com mais capítulos. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 12, o autor Bruno Luperi e a atriz Juliana Paes explicaram o que o público pode esperar.

Mudanças na primeira fase do remake de Renascer

A primeira fase do remake de Renascer terá 13 capítulos e não 5 como na versão de 1993. Essa mudança vai fazer com que o folhetim contextualize melhor o universo da história e explore mais os personagens, segundo contou o responsável pela releitura, o autor Bruno Luperi.

O neto de Benedito Ruy Barbosa explicou que a trama de Renascer pedia por uma atualização, já que o contexto econômico do cenário da plantação de cacau é muito diferente nos dias de hoje do que na época em que a novela original foi ao ar.

O autor disse que agora o público poderá desfrutar mais da presença de alguns personagens que só aparecem na primeira fase, e além disso, 30 anos se passaram entre uma versão e outra, então certos são tratados de maneira diferentes na sociedade. "Não se tinha consciência na sociedade de como o patriarcado era dominante", exemplificou.

Embora seja necessário a mudança em uma releitura, o autor ainda afirmou na coletiva que a alma da história continua: "o tempo mudou, mas a essência é a mesma". Luperi tem uma relação muito íntima com a obra do avô, pois viu de perto a produção da novela. Na época com 5 anos de idade, ele pôde ver partes das filmagens e conseguiu conferir as ideias de Benedito saírem do papel e se tornarem realidade. "Acho que com Renascer, meu avô chegou no ápice como novelista", elogiou.

O roteirista também lembrou de Pantanal, outra novela do avô que ele foi responsável por cuidar do remake, em 2022, e explicou que a releitura da obra da Manchete sempre estará em seu coração por ser seu primeiro folhetim solo, mas que seu amor por Renascer é o mesmo: "cada novela é diferente, um filho, não tem amor maio ou menor".

Entre as mudanças que aparecerão nesta primeira fase de Renascer, a atriz Juliana Paes explicou as diferenças que o público vai ver em sua personagem, a cafetina Jacutinga, que foi vivida por Fernanda Montenegro no original.

A atriz explicou que a personagem ganhou uma versão atualizada por Luperi, devido as três décadas que dividem o original e a releitura. "A Jacutinga é uma outra mulher, outro tempo, outro olhar", explicou. Para a artista, a personagem fará grande parte do público feliz, em especial as mulheres, já que na releitura ela terá lutas atuais do universo feminino.

No entanto, a atriz não deixou de elogiar o trabalho de Montenegro e disse que é necessário mudanças quando algo é realizado em tão alto nível: "o que foi feito com perfeição não pode ser copiado, tem que ser reinventado".

Entre algumas das diferenças que o público vai encontrar nesta primeira fase de Renascer, Juliana Paes deu um spoiler sobre o parto de Maria Santa, que morrerá após o nascimento do quarto filho com José Inocêncio. Devido a necessidade de deixar a história com a cara dos dias atuais, ela comentou que foi preciso ter cuidado nos detalhes da reprodução da cena: "hoje em dia, sabemos que a posição ginecológica não é a melhor para um parto, então vai ser um pouco diferente".

