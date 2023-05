Caio ou Daniel: Aline deve ficar com quem em Terra e Paixão?

Aline (Bárbara Reis) está sendo disputada pelos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), ambos filhos de Antônio La Selva (Tony Ramos) em Terra e Paixão. Os protagonistas ainda não sabem que estão apaixonados pela mesma mulher, mas logo a produtora agrícola será motivo de disputa entre eles. Com quem Aline deve ficar? Vote!

Aline deve ficar com Caio ou Daniel em Terra e Paixão?

Caio em Terra e Paixão

Caio é o filho primogênito de Antônio La Selva com sua primeira esposa, Agatha. A mulher faleceu no parto, o que faz com que o poderoso fazendeiro culpe o rapaz pela morte de sua amada.

Apesar de ser detestado por Irene (Glória Pires), sua madrasta, Caio é quem mais entende dos negócios da família e a melhor opção para suceder o pai nos negócios. A atual esposa do fazendeiro, porém, quer que Daniel seja quem assuma a empresa, fazendo com que os dois entrem em uma disputa.

Caio também disputará Aline com Daniel. Ambos se apaixonam pela viúva após Antônio mandar assassinar o marido da professora para conseguir tomar as terras que pertencem à família. O rapaz decide ajudar a moça comprando sementes para que ela possa plantar, arranjará um confronto com o irmão mais novo quando ele descobrir.

O personagem também terá mais momentos decisivos quando descobrir segredos de sua família, guardados principalmente por Cândida (Susana Vieira), uma de suas poucas amigas. No entanto, a dona do bar deve falecer ainda no começo do folhetim.

Caio é interpretado pelo ator Cauã Reymond. Antes de viver o mocinho de Terra e Paixão, o carioca protagonizou outra novela das nove, Um Lugar ao Sol (2021). Também esteve em Cordel Encantado (2011), Avenida Brasil (2012) e A Regra do Jogo (2015) para citar alguns títulos.

Daniel

Daniel é o irmão mais novo de Caio, filho de Antônio com Irene. Ambos tem mais uma irmã, Petra (Débora Ozório), também herdeira dos vilões.

O advogado não tem tanto conhecimento sobre os negócios do pai quanto o primogênito, mas decide entrar na briga pela sucessão do fazendeiro ao ser incentivado pela mãe, que não quer de jeito nenhum que Caio fique com os negócios.

Daniel se aproxima de Aline enquanto tenta resolver alguns problemas para seu pai, como o caso da compra das sementes. Apesar de estar noivo de Graça (Agatha Moreira), o rapaz se apaixona pela mocinha e vai disputar com o irmão mais velho o amor dela.

Entretanto, o rapaz pode não chegar vivo até o fim da novela. De acordo com informações adiantadas pelo Notícias da TV, Daniel morre na novela Terra e Paixão após uma discussão com Caio por causa de Aline.

Conforme a sinopse entregue à Carrasco para a Globo, Daniel sai de carro após discutir com o primogênito e bate em cheio em uma árvore, o que causa a sua morte. O final do rapaz ainda pode mudar, já que o autor está apegado ao personagem.

Outra pessoa que também está interessada em Aline é Jonatas (Paulo Lessa), primo do falecido marido da mocinha. Ele chega para ajudá-la com as terras após ela travar uma disputa com Antônio La Selva, mas fica cismado com a aproximação de Caio e Daniel.

Terra e Paixão está no ar desde 8 de maio e permanece no horário nobre até janeiro. Até lá, o público acompanha o triângulo - ou quadrilátero amoroso entre os personagens.