Caio pede Graça em casamento, mas exige condição para Irene

Depois da manipulação de Irene (Glória Pires), Caio vai casar com Graça (Agatha Moreira) ao menos por enquanto. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o primogênito formalizará o pedido por se sentir culpado pela morte de Daniel (Johnny Massaro). No entanto, ele pode colocar tudo a perder por conta da madrasta.

O que vai acontecer com Caio e Graça em Terra e Paixão?

Em cenas previstas para irem ao ar a partir de quinta-feira, 13, o personagem de Cauã Reymond será cada vez mais pressionado a ficar com a loira. Antônio (Tony Ramos) também concordará que o primogênito deve se casar com Graça e cuidar do filho que ela espera.

Antônio até prometerá que vai deixar a vida de Aline a salvo caso Caio aceite se casar com Graça. Sem escolha, o rapaz fará o pedido de casamento para a filha de Gladys (Leona Cavalli), mas deixará claro que vai se unir a ela apenas por Daniel.

Outro fator que levará Caio a se decidir pelo casamento é uma conversa com Aline. Apesar de admitir que gostou de ficar com o cunhado, a protagonista dirá que os dois nunca seriam felizes juntos por causa da morte de Daniel. Jussara (Tatiana Tiburcio) incentivará a filha a lutar pelo seu amor, mas isso não deve acontecer por enquanto.

Apesar do pedido ter sido feito oficialmente, Irene não vai desistir de se vingar de Aline. A partir da próxima semana, a megera vai tentar matar a protagonista. A vilã tentará envenenar a filha de Jussara, mas não conseguirá.

Caio vai descobrir o plano arquitetado pela madrasta e ameaçará colocar Irene na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com Aline.

O resumo liberado pela emissora dos próximos capítulos ainda não indica se Caio vai casar com Graça mesmo ou se algo vai acontecer para que a união não ocorra.

Mas e como fica Aline nessa história? A protagonista vai receber mais uma declaração de amor, agora de Jonathas (Paulo Lessa), que também é secretamente apaixonado por ela. Depois da morte de Daniel, o rapaz vai abrir o jogo com a produtora rural, que dirá que quer manter apenas uma amizade. Jussara, novamente, vai se intrometer na vida da filha e dizer para ela dar uma chance ao rapaz.

Quando descobrem que filho de Graça é de Marino?

Terra e Paixão já deu uma pista de como os demais personagens vão descobrir que o filho da loira é de Marino (Leandro Lima) e não de Daniel. A farsa deve ser descoberta mais adiante no folhetim.

Em cenas que foram ao ar no final de junho, Graça passou a mão na cabeça do delegado e notou que ele tem uma marca de nascença no formato de meia-lua. "Ah... minha marca de nascença. Você não viu antes, porque o cabelo esconde. Mas olha... Tem uma meia-lua perfeita... Aqui...", disse o policial. Ou seja, é possível que o filho da patricinha nasça com a mesma marca do delegado, escancarando a traição da dona da boutique.

Até agora, apenas quem sabe a verdade é Marina, Tadeu (Claudio Gabriel) e Gladys. A loira até exigiu que o delegado assumisse a paternidade, mas a diretora da escolha convenceu a filha a usar a criança para arrancar dinheiro da família La Selva.

Caio é alertado por Ademir (Charles Fricks) sobre a possibilidade da moça só querer se casar com ele por dinheiro, mas o rapaz cede ao ser pressionado pela família.

